¿Quién es la modelo con la que Mario Bautista tendrá a su primer bebé?

El cantante mexicano Mario Bautista sorprendió a más de uno en redes sociales al develar que se convertirá en padre por primera vez junto a la modelo Karina Praitova, con quien mantenía una relación bajo perfil, ya que la chica es reservada con su vida privada.

Con un carrusel de varias fotos difundidas en su cuenta personal de Instagram, el ex de Karol Sevilla anunció la noticia que recientemente se viralizó, puesto que la pareja tiene poco tiempo juntos.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llego el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova”, escribió Mario Bautista en la descripción de su publicación.

¿Quién es Karina?

Esta chica rubia es una modelo de Bielorussia, Europa; sin embargo, tiene más de cuatro años viviendo en la Ciudad de México. Aunque su cuenta personal de Instagram la tiene privada, más de 23 mil usuarios la siguen. Hasta el momento, se desconoce detalles de la relación entre Karina y Mario, como la fecha de inicio.

“Belarusa de corazón, mexicana por elección”, escribió en el perfil de la red social antes mencionada.

