Tokischa se pronuncia tras la tragedia en RD: "No es un accidente sino una cadena de negligencias"

La cantante dominicana Tokischa Peralta expresó su tristeza por el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo que ha dejado al menos 113 muertos y cientos de heridos y denunció que la tragedia "no fue un accidente", sino el resultado "de una cadena de negligencias".



"Lo que pasó hoy no es un accidente, es el resultado de una cadena de negligencias", dijo la artista en su cuenta de X, a la vez que pidió que "los empresarios que abren puertas sin tener condiciones mínimas" enfrenten consecuencias.



"Ahora es el momento de la acción" para señalar a los responsables del derrumbe de la discoteca Jet Set, expresó en sus redes sociales, donde también dijo "no tener palabras "que describan o puedan amortiguar el dolor de tantas familias víctimas de esta tragedia".



"Esto es lo que pasa cuando se permite operar a cambio de sobornos o conexiones, y al final, lo que se está vendiendo es la seguridad del ciudadano", denunció Tokischa.



El desplome del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo durante la madrugada del martes provocó la muerte de al menos 113 personas, entre ellas del merenguero Rubby Pérez, quien estaba actuando en el local en el momento del accidente.



Unas 150 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros, aunque no se ha precisado todavía el número de personas que se encontraban en el interior de la discoteca, uno de los principales centros nocturnos del país.



Además de Tokischa, otras voces destacadas de la música latina como Bad Bunny, Marc Anthony, Alejandro Sanz y Natti Natasha expresaron su dolor en redes por el trágico suceso.

