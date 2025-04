Por siempre en el corazón de los criollos: El amor de Rubby Pérez por Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El merenguero dominicano, característico por tener gran energía y alegría en todos sus conciertos, es recordado por los venezolanos con el corazón, el cantante en muchas ocasiones acostumbraba hacer mención de Venezuela, su cultura y su gente.

En una entrevista con el periodista David Parra, confesó que conocía Maracaibo "cómo la palma de su mano" y cada vez que lo visitaba se quedaba en el hotel del Lago y compartía con la agrupación de Guaco, con quiénes jugaba sóftbol y bromeó recordando que aunque Gustavo lo "ponchó" él le devolvió "un jonrón que la bola no ha caído todavía".

Recientemente, se presentó en la misma discoteca donde dijo: "y si tú no me quieres, me voy pa' Venezuela, a comer arepa y cachapa"

En otra ocasión el vocalista preguntó si había presentes de Venezuela y muchas personas respondieron positivamente, fue cuando entonces Pérez entonó " Viva Venezuela mi patria querida", asimismo, cantó los versos de la gaita venezolana “Sentir zuliano”, de Norberto Pirela y José.

En redes sociales también se viralizó un video en el que el intérprete de enamorarme de ella dice "Amo Venezuela, gracias este es su país también, si no les dan la residencia me avisan que yo me caso con toditos, con los hombres y las mujeres también"

Rubby Pérez será por siempre recordado en Venezuela, tal como lo dijo él con sus palabras: "que los venezolanos me aman tanto como cualquier artista venezolano, el pueblo de Venezuela va a tener mi corazón para toda la vida y así se va a quedar, yo me autodefino como dominico-venezolano".

