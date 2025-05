Prisión preventiva para venezolanos que extorsionaban a dueños de una pollería: enviaban amenazas de muerte

Suscríbete a nuestros canales

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos de Lima en Perú dictó prisión preventiva para dos venezolanos implicados en una presunta extorsión.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos son investigados por el presunto delito contra el patrimonio de extorsión y otros, en agravio de una pareja de esposos propietarios de una pollería.

Ante ello, se emitió la medida por nueve meses, durante la audiencia, y el fiscal adjunto provincial Yawse Vilca Herrera presentó elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito.

El imputado A. A. M. A., quien era trabajador de la pollería, habría concertado voluntades con D. J. F. C. para enviar mensajes amenazantes solicitando dinero a la pareja agraviada con el propósito de no atentar contra su negocio.



Fue a través de la geolocalización del teléfono celular del cual se estaban produciendo los actos extorsivos que se dio con el paradero de A. A. M. A., a quien se le intervino en su domicilio y se le halló en su poder las capturas de los váuchers de depósitos a nombre de Oswaldo M., titular de la cuenta donde los agraviados hicieron los depósitos extorsivos.



En esta diligencia, A. A. M. A. dijo que el váucher que tenía en su teléfono fue ordenado por D. J. F. C., e indicó dónde vivía esa persona, por lo que fueron al domicilio y encontraron la tarjeta del número celular del cual se realizaban las extorsiones; además, se le encontró un arma de fuego, municiones y droga.

