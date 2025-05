Venezolano desaparecido en Nueva York: familia exige respuestas y avances en la búsqueda

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado jueves 1 de mayo, el entrenador y nutricionista venezolano Manuel Rangel, quien reside en Nueva York desde 2016, permanece desaparecido tras salir de una fiesta en East Williamsburg, Brooklyn.

Según informó El Diario NY, la versión proporcionada por su pareja, Shakti Castro, indica que al retirarse de la celebración, Rangel se dirigió hacia Domino Park y se zambulló en el agua, tomando la decisión voluntaria de lanzarse al East River.

Desde ese momento, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) inició su búsqueda, pero tras más de una semana, sus familiares no han recibido noticias oficiales sobre su paradero.

La familia denuncia falta de avances en la búsqueda

La hermana del migrante venezolano, Marelvys Rangel, quien reside en Chile, expresó su preocupación por la falta de información sobre el caso.

"La última vez que hablé con mi hermano fue el 30 de abril. Esperamos que la policía siga con su búsqueda de verdad, aunque personas cercanas dicen que no ven un movimiento de rastreo efectivo. Él tiene una familia a la distancia, desesperada queriendo encontrarlo", declaró Marelvys.

Según los detectives que llevan el caso, la única respuesta que han recibido los familiares es que "no hay información".

Las dificultades de la búsqueda en el East River

Portavoces del NYPD indicaron que, tras recibir la llamada al 911 entre las 4:11 a.m. y 6:50 a.m. del 1 de mayo, se activaron brigadas acuáticas, drones y buzos, pero no lograron encontrar el cuerpo.

"Lo que debemos entender por experiencias pasadas de personas que caen en ese río, es que se trata de una corriente de agua muy rápida y hay mucho material rocoso. Los antecedentes indican que casi siempre las personas reciben fuertes golpes. Nosotros continuamos haciendo las investigaciones del caso. Hasta ahora no hay una conclusión", explicó una fuente del NYPD.

Las corrientes del East River son notoriamente fuertes y rápidas, especialmente durante los cambios de marea. En primavera, el derretimiento de la nieve y el aumento de lluvias contribuyen al caudal, haciendo que las velocidades de las corrientes sean aún más intensas.

Obstáculos para la familia en la búsqueda

El joven desaparecido no tiene otros familiares en EE.UU., y su hermana tiene la visa vencida, lo que le impide viajar para hacer seguimiento personal a la situación.

Actualmente, Marelvys espera habilitaciones en el Consulado de EE.UU. en Chile para obtener el permiso que le permita trasladarse a Nueva York y colaborar en la búsqueda de su hermano.

Llamado a la comunidad para obtener información

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que ayude a localizar a Manuel Rangel.

Si tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese con la policía al DM @NYPDTips, o llame al 800-577-TIPS.

