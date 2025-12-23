¿Hay fallas de servicios en tu comunidad? Guia para obtener beneficios y ayuda rápida desde la Venapp

Suscríbete a nuestros canales

La VenApp, a través de la línea 1x10 del Buen Gobierno, se ha convertido en la herramienta principal en Venezuela para reportar fallas de servicios públicos y solicitar ayudas sociales directamente a la Presidencia.

Si tienes problemas con el agua, la electricidad o necesitas asistencia médica, aquí tienes la guía paso a paso para que tu reporte sea efectivo.

Requisitos indispensables

Correo electrónico activo y vigente

Carnet de la Patria: Necesitará el código asociado (si no lo posee físicamente puede consultarlo en la Plataforma Patria).

Si es necesario solicite ayuda de un familiar o amigo de confianza para completar el proceso.

Paso a paso

1. Busca la aplicación VenApp en el navegador de su dispositivo móvil.

2. Ingrese al enlace oficial y seleccione "Regístrate"

3. Deslice hacia abajo y coloque:

-Número de teléfono (sin colocar el 0 inicial)

-Correo electrónico.

-Contraseña fácil de recordar

-Confirma la contraseña ingresada.

4. Una vez registrado, proceda a solicitar el beneficio

Inicie el reporte:Seleccione la opción "Crear nuevo reporte". La aplicación le pedirá que verifique su correo.

Solicite verificar correo y espere que llegue el código de confirmación.

Completa el formulario:Una vez verificado seleccione nuevamente "Crear nuevo reporte" y complete todos los pasos que le indica el formulario

Con esto ha finalizado el proceso y se encuentra a la espera de una respuesta.

