¿Hay fallas de servicios en tu comunidad? Guia para obtener beneficios y ayuda rápida desde la Venapp

La VenApp, a través de la línea 1x10 del Buen Gobierno, se ha convertido en la herramienta principal en Venezuela para reportar fallas de servicios públicos y solicitar ayudas sociales directamente a la Presidencia.
Si tienes problemas con el agua, la electricidad o necesitas asistencia médica, aquí tienes la guía paso a paso para que tu reporte sea efectivo.
Requisitos indispensables
Correo electrónico activo y vigente
Carnet de la Patria: Necesitará el código asociado (si no lo posee físicamente puede consultarlo en la Plataforma Patria).
Si es necesario solicite ayuda de un familiar o amigo de confianza para completar el proceso.
Paso a paso
1. Busca la aplicación VenApp en el navegador de su dispositivo móvil.
2. Ingrese al enlace oficial y seleccione "Regístrate"
3. Deslice hacia abajo y coloque:
-Número de teléfono (sin colocar el 0 inicial)
-Correo electrónico.
-Contraseña fácil de recordar
-Confirma la contraseña ingresada.
4. Una vez registrado, proceda a solicitar el beneficio
Inicie el reporte:Seleccione la opción "Crear nuevo reporte". La aplicación le pedirá que verifique su correo.
Solicite verificar correo y espere que llegue el código de confirmación.
Completa el formulario:Una vez verificado seleccione nuevamente "Crear nuevo reporte" y complete todos los pasos que le indica el formulario
Con esto ha finalizado el proceso y se encuentra a la espera de una respuesta.
