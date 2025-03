¿Cuáles son las oportunidades de becas para los latinos en Georgia?

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Georgia, existen varias oportunidades de becas para la comunidad latina, tanto a nivel de educación secundaria como superior. Es recomendable investigar las diferentes opciones y visitar los sitios web de estas instituciones educativas y organizaciones locales que puedan ofrecer asistencia adicional.

A continuación, te presentamos algunas becas que están disponibles para estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses y están viviendo en Georgia, Estados Unidos.

The Dream US

Ofrece becas a estudiantes indocumentados que tienen el deseo de obtener una educación universitaria, pero no cuentas con las posibilidades para pagarla.

The Dream US ofrece dos tipos de becas: la beca nacional es elegible para estudiantes con registro estatal en uno de nuestros cerca de 80 colegios asociados; y la beca de oportunidad es para estudiantes que viven en estados seleccionados y excluidos donde no pueden obtener matrícula estatal.

Si deseas más información, ingresa en la página web de The Dream US o a través de número de teléfono 1-(855) 670-ISTS (4787).

Golden Door Scholars

Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes indocumentados accedan a carreras profesionales, con su programa de apoyo profesional, los estudiantes tienen el beneficio de recibir acceso de su instructor durante un año, en el cual el mentor guía a su alumno en su trayectoria profesional.

Ingresa en la página web de Golden Door Sholars para información de sus programas de becas.

Immigrants rising

Fue fundada en el 2006, esta organización cuenta con los recursos para apoyar a las personas que no tienen ciudadanía estadounidense y tenga las ganas de asistir a una universidad en Estados Unidos.

