¿Cuántos periódicos impresos quedan en Estados Unidos?

En Estados Unidos ha disminuido en los últimos años el número de periódicos impresos, esto es debido al aumento de la digitalización de las noticias y los diferentes hábitos de consumo de información.

Así lo reportó la encargada de monitorear la circulación de periódicos, la institución estadounidense Alliance for Audited Media (AAM), que además se encarga de hacer estudios sobre audiencias de medios en Estados Unidos.

Esta institución informó los datos de circulación de los periódicos impresos en el país y en el mundo, lo que significa que en un año bajo la circulación de impresos un 12 % y en 20 años llegó a un promedio de -81 %. Hasta ahora, solo nueve diarios impresos tienen una circulación de más de 100.000 unidades diarias de venta en Estados Unidos.

Entre en marzo del 2021 y hasta marzo de 2022, los periódicos que tienen más circulación cayeron un 12 % en promedio, este problema se viene generando desde hace años debido a los despidos masivos en medios y tras el cierre de diarios y revistas, tanto en Estados Unidos, como en otros países.

Periódicos que conservan sus lectores en versión impresa

Los periódicos que mantienen su versión impresa son: The Wall Street Journal (697.493 ejemplares diarios promedio), The New York Times (329.781), USA Today (159.233), The Washington Post (159.040), The New York Post (146.649 ejemplares), Los Angeles Times (142.382 ejemplares), Chicago Tribune (106.156 ejemplares), Star Tribune (103.808 ejemplares) y Tampa Bay Times (102.266 ejemplares).

La baja circulación de la versión impresa se debe al aumento de lectores y usuarios de medios digitales y de personas que se informan incluso a través de redes sociales, y a la baja publicidad en impresos.

La excepción es el periódico Villages Daily Sun, distribuido en la zona de The Villages, que aumentó un 3 % su circulación debido a que se enfocaron en lectores adultos mayores que presentan dificultad a la lectura digital. Esta zona en el Estado Florida cuenta con un alto porcentaje de población de jubilados, indicó Diario Interferencia.

Este diario ha buscado la manera de mantenerse en el mercado, enfocándose en sus artículos de interés para jubilados, el periódico cuenta con un costo de $ 1 y la suscripción anual es de $ 88.

“Se espera que Estados Unidos haga historia en 2026 cuando se convierta en el primer mercado de medios importantes del mundo en ver cómo los ingresos por publicidad en periódicos digitales eclipsan los ingresos por publicidad en periódicos impresos, según un nuevo informe de PwC”, mencionó el medio digital Axios.

