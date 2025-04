Empleos de temporada en USA: el sitio más confiable para que los extranjeros consigan ofertas

Suscríbete a nuestros canales

Los extranjeros tienen la posibilidad de optar por visas de trabajo en Estados Unidos (EEUU), siempre y cuando consigan obtener una vacante laboral que sea elegible, pero no es una tarea simple y los trabajadores deben tener cuidado para no caer en engaños.

Lo primero que hay que saber es que los trabajos de temporada son roles que suelen estar disponibles durante un período específico del año debido a la demanda estacional.

Estos son una excelente opción para conseguir opciones laborales para extranjeros en EEUU legales, las cuales le pueden permitir viajar y trabajar en suelo americano, sin preocupaciones por su estatus migratorio.

Y resulta que el propio Departamento de Trabajo de EEUU (DOL) cuenta con un portal oficial que permite a los migrantes en el extranjero buscar ofertas de trabajo, como lo reseña el portal de Conexión Migrante.

Estamos hablando de SeasonalJobs, una plataforma en línea donde los empleadores en EEUU publican ofertas de empleo temporales para que trabajadores extranjeros puedan cubrirlas.

SeasonalJobs es ideal porque da cierta protección a los extranjeros que se encuentran en búsqueda de empleo, para que no caigan en estafas o ofertas engañosas, en las que no se cumplen con las regulaciones adecuadas y no se respetan los derechos de los trabajadores.

Ya que, en caso de identificar que algo no se encuentra bien, puede optar por reportar al empleador al DOL.

Lo que debe saber sobre SeasonalJobs

Este portal sólo tiene ofertas de trabajo H-2A para trabajos agrícolas y la H-2B para trabajos no agrícolas que no requieren estudios especializados.

Resulta que el sistema está diseñado para asegurar que se cumplan ciertas condiciones laborales, salariales y de protección para los trabajadores extranjeros.

Además, permite a las empresas estadounidenses satisfacer sus necesidades de personal cuando no hay suficientes trabajadores nacionales disponibles.

SeasonalJobs ofrece una gran cantidad de empleos, los cuales divide por categoría.

Por ejemplo, en el área agrícola puede buscar de formas específicas dependiendo de lo que está buscando.

También cuenta con una lista de los estados donde más buscan a trabajadores extranjeros, estos son:

Texas

Georgia

Florida

Washington

North Carolina

Este portal de empleo se caracteriza por ser muy fácil de utilizar, los interesados sólo deben busca la oferta de empleo que más les convenga.

Al dar clic sobre la misma, aparecerán los datos del empleador para que pueda contactarlo.

A continuación, le compartimos el enlace de la misma: Inicio | SeasonalJobs.dol.gov.

