Formulario G-325R para inmigrantes: quiénes están exentos de llenar el control que entra en vigor este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se activa la aplicación del Formulario G-325R para inmigrantes en Estados Unidos (EEUU) y aun existe mucha confusión sobre quiénes deben llenarlo, según la ley, o no.

Lo primero que hay que conocer es que el Formulario G-325R es un documento clave utilizado en el proceso de inmigración en USA, como lo reseña el portal de Gestión.

Indican que este debe ser llenado de forma obligatoria por todo ciudadano extranjero mayor de 14 años, que tenga más de 30 días en EEUU y no hayan cumplido con ciertos registros de rigor.

El carácter de obligatoriedad se aplica, no solo a los inmigrantes que ingresan al país, sino también a aquellos que ya se encuentran en territorio estadounidense de manera irregular.

El formulario recopila información personal detallada de los solicitantes, como historial de residencias y empleos, e incluso toma de huellas dactilares, por lo que es un requisito común para varios trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Siendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el que está a cargo del cumplimiento de la norma.

Sin embargo, se debe tener presente que no se trata de un estatus de inmigración, no crea un estatus de inmigración, no establece autorización de empleo, ni proporciona otro derecho o beneficio bajo INA ni ninguna otra ley estadounidense.

Estos inmigrantes son la excepción a la medida

Por otra parte, hay que aclarar que no es cierto que todos los inmigrantes deben cumplir con este registro, existen claras excepciones para ciertos extranjeros, y le explicamos de quiénes se trata.

USCIS señala que quedan exentos los extranjeros que ya hayan sido formalmente registrados y se les haya expedido alguno de los documentos migratorios establecidos por el reglamento 8 CFR 264.1(b).

Esto quiere decir, que no deben llenarlo los siguientes:

Residentes permanentes legales.

Extranjeros que recibieron permiso de permanencia temporal en EEUU bajo la sección 212(d)(5) de INA, aún si el periodo de dicho permiso caducó.

Extranjeros admitidos en USA como no inmigrantes a los que se les emitió un Formulario I-94 o I-94W (impreso o electrónico), aún si el periodo de admisión caducó.

Todos los extranjeros presentes en EEUU a los que se les emitieron visas de inmigrante o no inmigrante antes de su última fecha de llegada.

Extranjeros a quienes DHS colocó en procedimientos de remoción.

Extranjeros a quienes se les emitió un documento de autorización de empleo.

Extranjeros a quienes se les emitió una Tarjeta de Cruce de Frontera.

Extranjeros que solicitaron la residencia permanente legal utilizando los Formularios I-485, I-687, I-691, I-698 e I-700, y proporcionaron sus huellas dactilares (a menos que estén exentos), aún si se les denegaron las solicitudes.