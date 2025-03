Entérese de si es elegible para recibir la compensación de $5.000 de Wells Fargo: así puede reclamarlo

Suscríbete a nuestros canales

Una demanda colectiva en contra de la compañía de servicios financieros, Wells Fargo, en Estados Unidos (EEUU), ha generado un acuerdo de compensación de hasta $5.000 por cada persona elegible.

Estamos hablando del caso legal que se armó por supuestas grabaciones de llamadas telefónicas, a empresas de California, sin consentimiento de los destinatarios, como lo reseña el portal de AS.

Llamadas que presuntamente violaron la Ley de Invasión de la Privacidad de California (CIPA).

Resulta que, The Credit Wholesale Co. Inc., una organización que vende equipos y servicios de procesamiento de tarjetas de crédito en nombre de Wells Fargo Bank y Priority Technology Holdings Inc., acordó para pagar $19.5 millones de dólares a las personas afectadas.

Esto, a pesar de que Wells Fargo y el resto de compañías no admitieron haber actuado mal.

Elegibilidad para recibir los $5.000 + Monto a recibir

El acuerdo de Wells Fargo beneficia a las personas y empresas de California que recibieron una llamada telefónica por parte de The Credit Wholesale Co. Inc., entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023.

El monto puede ir desde unos 86 dólares por llamada hasta un máximo de 5.000 dólares, para aquellos que presenten un reclamo antes del 11 de abril.

Las personas elegibles pueden recibir un pago en efectivo por cada llamada elegible recibida.

Sin embargo, se debe tener presente que el pago por llamada dependerá del número de personas que reclamen la indemnización.

Tenga presente que los reclamantes requieren proporcionar su número de teléfono y/o nombre comercial que recibió las llamadas.

En el portal web de veritaconnect.com se explica que hay cuatro tipo de afectados que pueden reclamar según su caso:

Escenarios para realizar la solicitud:

Tengo un número de reclamo y un PIN, y me gustaría presentar un reclamo de forma segura en línea.

Tengo un número de reclamo y un PIN y me gustaría descargar un formulario de reclamo personalizado, imprimirlo y enviarlo por correo.

No tengo un número de reclamo ni PIN, pero tengo el número de teléfono al que llamó The Wholesale Credit Company, Inc. y me gustaría presentar un reclamo de forma segura en línea.

No tengo un número de reclamo ni PIN, pero tengo el número de teléfono al que llamó The Wholesale Credit Company, Inc. y me gustaría descargar un formulario de reclamo personalizado, imprimirlo y enviarlo por correo.

Los interesados que son elegibles pueden hacerlo desde el siguiente enlace: veritaconnect.com/callrecordingclassaction/Claimant.