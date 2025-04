Renovación del pasaporte de Estados Unidos en línea: sepa quiénes están excluidos

Suscríbete a nuestros canales

Tramitar la renovación del pasaporte de Estados Unidos en línea parece una alternativa ágil y cómoda.

No obstante, este proceso digital no está disponible para todos los ciudadanos, ya que existen ciertos requisitos que impiden automáticamente el acceso a quienes no los satisfagan.

A pesar de que el servicio continúa funcionando, el sistema no permite continuar el trámite si no se validan ciertos requerimientos, reseña El Cronista.

Estados Unidos explícitamente restringe el uso de esta modalidad a aquellos que no cumplan con la totalidad de los criterios definidos por el Departamento de Estado.

¿Cómo renovar el pasaporte si no puedes hacerlo en línea?

Aquellos que no cumplen con los requisitos para la renovación de pasaporte en línea deben recurrir a los medios habituales.

Comúnmente, este proceso requiere enviar el formulario DS-82 por correo, acompañado de una fotografía reciente y el pasaporte vencido o por vencer.

En situaciones de urgencia, pérdida de documentos o pasaportes caducados hace más de quince años, el trámite requiere realizarse en persona. Para ello, es indispensable programar una cita en una oficina de pasaportes del Departamento de Estado.

El sitio web oficial travel.state.gov proporciona una función para determinar si alguien cumple con los criterios para la renovación en línea.

¿Qué estadounidenses no pueden renovar el pasaporte en línea?

La renovación del pasaporte en línea es una opción limitada a un conjunto particular de ciudadanos.

El sistema establece condiciones precisas y detiene el proceso si falta alguno de los requisitos exigidos.

En este sentido, no pueden renovar:

Menores de 25 años de edad.

Si el pasaporte actual no ha sido emitido hace 9 a 15 años.

Tengan un pasaporte deteriorado, perdido o sustraído.

Requieran la modificación de datos personales como nombre o género.

Tengan un viaje programado en un plazo inferior a ocho semanas.

No residan actualmente en territorio estadounidense.

En tales situaciones, la página web oficial guía directamente a los métodos convencionales.

La renovación debe realizarse por correo postal o solicitando una cita en persona, dependiendo de las circunstancias particulares.

