Horóscopo del 3 de marzo: Con salud se puede hacer todo

ARIES: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando. No son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

TAURO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y así poder buscar un equilibrio más estable en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

GÉMINIS: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva, para lograr tu avance.

CÁNCER: El Sol te bendice hoy a través de un trígono positivo. El astro Rey te da sus energías y fuerzas para que puedas continuar mejorando en tu vida. También es posible que se active un proceso de regeneración celular para que mejores la salud, de manera más efectiva. Debes prestar más atención a tu cuerpo físico. Con salud se puede hacer todo. Tu enfoque debe ser para desarrollar y luego mantener un equilibro a nivel físico.

LEO: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona, que ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y se hace presente.



VIRGO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.



LIBRA: En este período, tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso y calmarte para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure, ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

ESCORPIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que ya lo aguanta todo y cada día, eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando quiera y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

SAGITARIO: Todo se puede complicar, porque tienes activa una cuadratura con Mercurio. Seguramente pasarás momentos difíciles por estar hablando de más. Trata de guardar silencio, no hables mal de otras personas. Evita comentarios negativos y evita los chismes. Tienes que tener muchísimo cuidado cómo te expresas, cómo hablas, cómo lo dices. Debes cuidar tu imagen y cuidar tus actitudes. No hables mal de nadie.

CAPRICORNIO: En este momento tiene una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para entonces rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.

ACUARIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante que continúes adelante con fuerza para vencer estos ímpetos externos. La vida continúa y debes avanzar como sea porque ya falta poco para terminar este proceso y quedar liberado para siempre.

PISCIS: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo el día mejor. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora, se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás superior y con más paz en tu alma.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin