Ciertos alimentos ingeridos en el desayuno ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre, razón por la cual es imprescindible elegirlos correctamente.

“Los estudios demuestran que la primera comida de la mañana puede reducir la probabilidad de comer en exceso a lo largo del día e influir positivamente en los niveles de azúcar en sangre”.

Entre los alimentos que pueden ayudar a mantener unos niveles normales de glucosa en sangre se encuentran los huevos, la avena, el yogur sin azúcar, el requesón con frutos secos o fruta, y las tostadas con aguacate.

¿Qué importancia tiene el desayuno en el control de la glucosa?

Según los expertos, un buen aporte de nutrientes a primera hora de la mañana ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y de esta forma se evitan las subidas repentinas de la misma.

Es decir, en el desayuno se deben reponer las fuentes de energía que el cuerpo necesita para enfrentar el día tras ocho horas de ayuno, y allí radica la importancia de elegir de manera acertada los alimentos.

Refiere el sitio web ribera cardiosalus “En el desayuno se aportan alimentos ricos en carbohidratos (azúcares) que provocan un aumento de la glucosa en sangre. Este aumento causa la secreción de la insulina y ésta permite el paso de la glucosa a las células para que puedan utilizarla como fuente de energía.

Si el cuerpo no recibe alimentos tras el ayuno de la noche, no recibirá esta energía por lo que se llevarán a cabo formas alternativas para utilizar energía de los depósitos de lípidos o aminoácidos (músculo). A largo plazo, si las células no reciben glucosa, estas modificaciones en el metabolismo pueden causar Diabetes tipo II”.

En tal sentido, la clave está en nunca saltarse el desayuno y elegir los alimentos adecuados. Además, beber vinagre con agua en el desayuno resulta altamente beneficioso, pues no solo mejora la digestión, sino que ayuda al metabolismo y regula la glucosa.

¡Entérate!

El vinagre de manzana, ese líquido que no falta en las despensas y que se utiliza para cocinar, lavar, limpiar y desinfectar, también es un remedio natural que, al ingerirse con moderación diluido en agua, puede regular el metabolismo, mantener estable los niveles de glucosa en sangre y favorecer una digestión saludable, comparte la web ámbito.

Según un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition el consumo de este líquido antes de una comida con carbohidratos redujo significativamente los niveles de glucosa postprandial.

De igual manera, una investigación de America Diabetes Asociation arrojó que el vinagre reduce la cantidad de insulina necesaria para procesar almidones.

Por tanto, este líquido derivado de una futa resulta un aliado para la salud. No obstante, conviene tener en cuenta que no se trata de una solución milagrosa, y aunque aporta beneficios a la salud, se debe ingerir con precaución y preferiblemente bajo supervisión de un profesional de la salud.

