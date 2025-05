El peor error para tu salud en el desayuno: esta es la alerta de una afamada nutricionista

Suscríbete a nuestros canales

El desayuno es considerado por médicos y nutricionistas como la comida más importante del día, y la razón es que, los alimentos que se ingieren después de entre 6 y 8 horas de ayuno, deben aportar toda la energía necesaria para enfrentar las actividades que el día depara.

A pesar de que esta información se ha dado a conocer de muchas maneras, algunas personas no desayunan, lo hacen muy tarde o simplemente se toman una taza de café y asumen que es suficiente. Si eres una de ellas, debes saber que esto es solo uno de los errores que se pueden cometer y poner en riesgo tu salud y bienestar.

¿Qué debe tener un desayuno óptimo?

El desayuno según los expertos debe representar entre el 15 y el 20% no solo de las calorías diarias, sino de los nutrientes del día, refiere el sitio web El Diario.

Según la dietista-nutricionista y bióloga Nuria Ortiz, un desayuno ideal debe seguir la estructura del plato de Harvard. Es decir, podría incluir carbohidratos complejos, como pan integral o avena, que aportan energía y fibra; una porción de proteínas, como huevos, yogur o tofu, que ayudan a mantener la saciedad y a llevar a cabo funciones necesarias en el organismo. También debe incluir una ración de fruta, que además aporte fibra, y frutos secos, semillas o aguacate, que aportan grasas saludables.

Por su parte, la Fundación Española del Corazón comparte que un desayuno saludable consiste en los siguientes ingredientes: un lácteo, una o dos piezas de fruta, una o dos porciones de pan integral, proteína de buena calidad como huevos, y una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra.

En conclusión, un desayuno variado y nutritivo está integrado por carbohidratos, proteínas, frutas frescas y grasas saludables. Por tanto, comer solo una tostada de pan con aceite de oliva y tomate, o una tostada con mantequilla y mermelada, por falta de tiempo, es un error que puede pasarte facturo.

Habla la experta

La nutricionista @nutribaliz ha advertido en un vídeo de TikTok que la falta de tiempo no debe ser una excusa para optar por desayunos rápidos y poco nutricionales, esto haciendo mención en que las tostadas de pan con aceite de oliva, sal y tomate, o con mantequilla y mermelada, no se trata de un desayuno tan saludable, y afirma que, “si vas a comer tostadas con aceite y tomate en el desayuno, es preferible no desayunar; porque lejos de darte energía, te la va a robar”, comparte el sitio web Alimente Además, hace énfasis en que el error está en no incorporar suficiente proteína y grasa en la primera comida del día.

Por tanto, la experta recomienda que, si se va a desayunar tostadas con aceite de oliva, que se incluya aguacate y un par de huevos, o jamón ibérico.

