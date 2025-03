¿Es seguro tratar el dolor de oído con aceite de oliva? Esto dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

Un dolor de oído nos puede sorprender, porque se puede presentar en cualquier momento y sin previo aviso. Esta molestia ocurre a causa de alguna infección del oído medio o externo, por cambios súbitos de presión, otitis extrema crónica, disfunción crónica de la trompa de Eustaquio o trastornos de la articulación temporomandibular.

Independientemente de cuál sea la causa de este malestar que puede afectar tanto a niños como adultos, es fundamental tratarlo para evitar complicaciones como la pérdida de audición, la propagación de la infección y el desgarro del tímpano, según la Inteligencia Artificial.

Muchas personas recurren a tratamientos caseros como el ajo, la cebolla o el aceite de oliva para ayudar a aliviar las molestias.

¿Cómo tratar el dolor de oído?

El dolor de oído puede afectar uno o ambos oídos, puede ser constante o aparecer y desaparecer, puede ser palpitante, agudo o con ardor. En ocasiones se presenta fiebre y pérdida temporal de la audición por lo que es imprescindible que, ante cualquier síntoma o sospecha de algún problema, consultar con un médico para que realice un diagnóstico y recete antibióticos orales o gotas, o incluso ambos.

También se puede tratar en casa mientras se espera la atención del médico. Para ello, coloca compresas frías en el oído, evita empapar el oído, mastica chicle sin azúcar para ayudar a aliviar la presión, realiza gárgaras de agua salada para reducir la mucosidad.

Si te aconsejan utilizar unas gotas de aceite de oliva, no te extrañes, este es un remedio natural que se ha usado durante años. ¿Pero es beneficioso?

Hablan los expertos

El uso del aceite de oliva para tratar el dolor de oído es aplaudido por muchos, pues este producto tiene muchas propiedades beneficiosas, entre las que destaca la posibilidad de extraer los tapones de cera.

No obstante, algunos desaconsejan su uso, porque el aceite se debe calentar y esto podría inflamar más el oído y hasta provocar sordera temporal.

Entonces, es o no seguro, aunque no existen evidencias científicas al respecto, muchos escritos al respecto señalan que utilizar aceite de oliva para tratar el dolor de oído es seguro, siempre que se aplique con moderación y durante un tiempo corto si se trata de un dolor simple; mientras que, si el problema es grave, su uso no tiene ningún beneficio, y puede tener desagradables consecuencias. En conclusión, antes de utilizar este remedio casero, consulta con el médico.

