Predicciones de la semana del 5 al 11 de mayo

ARIES: Dios te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Esta semana continúas disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Esta energía te permite avanzar, crecer, desarrollar y poder seguir en tu camino. Es importante tener este respaldo, porque te vas a sentir mucho mejor. Ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza y seguridad. Es el momento de actuar con confianza para lograr las metas establecidas. Los miedos deben dejarse atrás y alejarse de personas negativas que solo quieren un retraso en tu vida. Mantén el enfoque para obtener excelentes resultados. ¡Avanza!

TAURO: Durante esta semana existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en un proceso donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente mantendrás en tu mete por años. Se manifiestan los placeres de la vida para el deleite y no puedes perder el control al sumergirte en la pasión descontrolada. Mantén cierto equilibrio para evitar las consecuencias. ¡Disfruta!

GÉMINIS: Semana muy positiva donde disfrutas de un trígono positivo de Plutón. El Universo te pide cambios y trasformaciones profundas. Deberías mejorar tus pensamientos. Recuerda, todo en esta dimensión sucede dos veces. Primero pasa en tu mente y luego a nivel físico. Tienes que volver a tu centro y a tu enfoque. Allí están las fallas más graves que tienes en tus pensamientos. Depura tus creencias negativas y verás cómo mejoras sustancialmente. Es importante ser responsable y verificar lo que se piensa internamente. En este planeta Tierra todos tenemos la condición de cristalizar a través de nuestros pensamientos. ¡Materializa!

CÁNCER: Esta semana se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial donde se acaba de alumbrar tu camino. Estás obligado a realizar avances significativos para mejorar y subir al siguiente nivel. Mantén una actitud positiva para recibir las fuerzas positivas del Universo con la gracia de Dios todo poderoso. Recuerda que tu espíritu es inmortal y siempre te guiará a la gloria. ¡Agradece!

LEO: Existen energías muy negativas y esta semana está llena de peligro. Se activó una cuadratura negativa con Urano, y esto altera todo tu sistema nervioso. Seguramente vas a recibir una noticia inesperada y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte lo más que se pueda. Debes evitar un colapso generalizado. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio de manera inmediata. La prioridad es restablecer la calma para evitar situaciones complicadas a nivel físico con consecuencias nefastas. ¡Relájate!



VIRGO: La Luna está activa durante toda la semana en tu signo astrológico y abre las oportunidades para ser el protagonista principal del zodíaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universo y sus poderosas energías. Deberías realizar una cena especial, para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno que se recibe. Son días excelentes y sin darte cuenta, estás subiendo de nivel espiritual. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser interno. Ofrece una oración por tus seres queridos. ¡Reconoce!

LIBRA: Durante toda la semana se manifiesta en tu vida un poderoso trígono con Plutón. Excelente momento para ejecutar cambios y transformaciones profundas. El Universo te obliga a realizar ajustes trascendentales. Nada es estático, todo está en movimiento en este planeta Tierra. Tienes que seguir sin mirar hacia atrás y debes avanzar de frente con fuerza, seguridad y plena confianza para disfrutar una mejor vida. No se debe pensar en los demás, se requiere estar atento a sí mismo para obtener excelentes resultados. Mantén el enfoque y la firmeza para dar pasos sólidos con gran determinación. ¡Consistencia!

ESCORPIO: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno. Esta energía te brinda firmeza, fortaleza y mucha solidez a tus actividades. Esta semana se te permite construir un futuro de una manera muy consistente. Es el momento indicado para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles. Vienen energías positivas para tu vida, pero debes aprovecharlas para que sigas evolucionando de manera efectiva. No es suficiente con el apoyo celestial para alcanzar la victoria. Debes entrar en acción lo antes posible y mejorar el nivel de efectividad. Los resultados llegan cuando se actúa. ¡Ejecuta!

SAGITARIO: Semana importante, te puedes conectar muy bien con Dios y conversa con él. Tómate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te ayude a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y en este maravilloso presente debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria y tienes que despertar para consagrar los avances. Entre más rápido reacciones, obtendrás mejores beneficios. Si dejas pasar el tiempo, se complicará la situación. En el futuro, recordarás estos días como especiales para crecer. ¡Conéctate!

CAPRICORNIO: Semana difícil, la situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. La discusión puede ser muy violenta y el problema se puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja. Hay que ser más inteligente para evitar que el problema escale y se complique. La madurez emocional es la clave para salir airoso con la victoria en las manos. Se aprecia la mala intención para que pierdas el control. ¡Calma!

ACUARIO: Semana llena de conexiones espirituales. Hay que arrodillarse frente al creador todo poderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere de mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad. Los resultados dependen única y exclusamente de tus acciones. Existen varias oportunidades para sanar con amor y armonía. ¡Redime!

PISCIS: Durante toda la semana, tendrás días un poco duros, pero tú eres un ser lleno de luz que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero, que quiere avanzar a toda velocidad y que puedes frenar cuándo lo desees. Lo que no te mata, te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado. Deberás desprenderte de las experiencias del pasado para entrar en un nuevo ciclo evolutivo. No te aferres y suelta todo lo que puedas. ¡Termina!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

