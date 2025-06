Si tomas café de la forma correcta, puedes alargar tu vida: experto en longevidad enseña el secreto

Suscríbete a nuestros canales

El café, una de las bebidas más consumidas en el mundo, ofrece varios beneficios para la salud cuando se consume con moderación. Contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. La cafeína, su componente más conocido, mejora la concentración, el estado de alerta y el rendimiento físico.

Estudios han demostrado que el consumo regular de café puede estar asociado con un menor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, puede contribuir a una mejor salud cardiovascular al mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación. También se ha relacionado con una disminución en el riesgo de padecer diabetes tipo 2.

No obstante, es importante controlar la cantidad ingerida, ya que el exceso puede provocar insomnio, nerviosismo o problemas digestivos.

Café para la longevidad

Dan Buettner, experto en longevidad ha señalado que el café puede ser un aliado en la búsqueda de una vida más larga y saludable. Según sus investigaciones, en lugares como Ikaria (Grecia), Cerdeña (Italia) y Nicoya (Costa Rica), donde la longevidad es común, el consumo diario de café es parte del estilo de vida.

En entrevistas y publicaciones, Buettner ha indicado que el café, en cantidades moderadas, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. También cita estudios como el publicado en The New England Journal of Medicine, que concluyó que el consumo moderado de café se asocia con una reducción en la mortalidad por todas las causas.

Para beneficiarse del café de manera saludable, Buettner recomienda seguir algunas pautas: evitar endulzarlo con azúcar refinada, no añadir cremas artificiales y no exceder las 3 a 4 tazas al día. Además, sugiere optar por café filtrado, ya que el café sin filtrar puede aumentar los niveles de colesterol LDL.

