Jessair Rodríguez: Emprender es difícil, pero no imposible

Suscríbete a nuestros canales

CEO de “Tu Ensalada Express”, abogada, conferencista, locutora, host del programa radial “Madres sin Filtro” y mamá de cuatro niños. Jessair Rodríguez, es una mujer que ha trabajado arduamente por el posicionamiento de su marca. Nueve años después empieza a recoger los frutos de su esfuerzo. Actualmente, cuenta con tres sedes en la ciudad de Caracas y planes de expansión a nivel nacional. Conoce más acerca de su historia.

Z3D: “Tu Ensalada Express” es el resultado de muchos intentos por crear tu marca personal. ¿Cómo fue el proceso de emprender en Venezuela?

JR: Así es, muchas veces intenté emprender, pero no tenía la constancia, la dedicación y la disciplina. Además, nunca busqué a las personas indicadas. Emprender es difícil, pero no imposible. Es importante hacerlo acompañado de otras personas. Tus conocimientos aunados con el conocimiento de tus socios pueden hacer algo grande. Emprender es llevar finanzas, operatividad, marketing, mil cosas que una sola persona no puede hacer. Después de muchos intentos decidí emprender con comida. Pasaba por una situación complicada en mi vida y debía producir. Por esto, le puse todo el amor, el corazón y el empeño a lavar lechugas. Siempre digo que estudié Derecho para lavar lechugas y ha sido la mejor decisión que he tomado. Me uní con personas que sabían de este proceso y seguimos adelante. Aunque suene trillado, querer es poder. Comenzamos sin nada, cada uno puso un granito de arena. Hicimos tres ensaladas, se las vendimos a nuestros amigos. Con lo que vendimos hicimos tres más y así sucesivamente hasta lograr lo que hemos hecho hoy.

Z3D: ¿Cómo mantienen la variedad del menú mientras se mantienen acorde a los precios del mercado?

JR: Con el pasar de los años hemos variado nuestro menú. Tratamos de adaptarnos a todos los paladares. En nuestro menú hay más de 14 tipos de ensaladas, pero también damos la posibilidad a nuestros clientes que las armen con sus ingredientes favoritos. Los precios varían. Sin embargo, hacemos lo posible por mantenerlos. Siempre utilizamos productos de temporadas y con eso nos vamos apoyando para dar mejores precios. Utilizamos productos frescos y de calidad. Compramos a diario lo que le vamos a llevar a nuestros clientes. Entonces, la logística de este negocio es más complicada, pero ya sabemos cuáles son los altos y los bajos para poder mantenernos. Si en algún momento hay un producto que está excesivamente caro, lo sacamos del mercado por un tiempo hasta que vuelva a tener un costo accesible.

Z3D: Han logrado que “Tu Ensalada Express" se convierta en una experiencia gastronómica. ¿Alguna fórmula para mantenerse a la vanguardia?

JR: “Tu Ensalada Express” nació hace nueve años. A partir de un nicho de mercado que estaba desatendido. Hacemos que la comida no solo sea saludable, sino que sea deliciosa. En nuestra sede del Sambil Chacao, por ejemplo, nuestra experiencia gastronómica va mucho más allá. Tenemos juegos de mesa para disfrutar con toda la familia. Además, contamos con un amplio menú. Además de las ensaladas contamos con un menú infantil. Nos mantenemos a la vanguardia al complacer a todos los miembros de la familia. Todo esto hace que nuestra experiencia gastronómica se eleve.

Z3D: Eres una mujer multifacética que ha combinado el ser CEO de su compañía, locutora, esposa y mamá de cuatro niños. ¿Cuál es la clave para mantener el equilibrio?

JR: La clave es la organización. No es fácil cumplir con todas las tareas. Las mujeres queremos dar el máximo. A veces nos frustramos porque no podemos cumplir con todo o no nos sale a la perfección. En mi caso, utilizo una agenda física en donde anoto todo. La agenda del celular es para trabajar y ver redes sociales. De esta manera, logro cumplir con todo. Con organización todo es posible.

Z3D: ¿Algún ritual para recargarte o cuidar de ti misma en medio de tantas responsabilidades?

JR: Mi ritual también depende de la organización. Lo primero que hago en las mañanas, después de dejar a los niños en el colegio, es ir al gimnasio. Hacer ejercicio ha cambiado mi vida, me da más energía para cumplir con la rutina. Si no puedo hacerlo a primera hora de la mañana, lo hago en la tarde y si no, trato de hacer algo por mí. Así sea una rutina de skincare o una hidratación casera para el cabello. Mi compromiso es hacer algo por mí diariamente.

Z3D: Tu marca se encuentra en expansión, ¿tienes proyectos en puerta?

JR: Sí, pasamos a ser franquicia y queremos mostrar esta marca en toda Venezuela. Si es posible con el favor de Dios también internacionalmente, pero nuestra meta inmediata es que esté en todos los rinconcitos del país. Queremos lograr que todos los venezolanos puedan conocer esta marca que nació en Venezuela. Nació en Caracas, sin ningún tipo de inversión y sin la intención de llegar a ser franquicia. Queremos que otras personas se unan a este proyecto para poder llevarlo a toda Venezuela. Nos llena de mucho orgullo y satisfacción que nuestro trabajo de nueve años comience a dar frutos. Próximamente, vamos a hacer el lanzamiento formal de nuestra marca. Queremos notificar que “Tu Ensalada Express” ya es una franquicia.

Z3D: ¿Qué te inspiró a convertirte en conferencista y contar tu historia?

JR: Todos tenemos una historia interesante que contar y todos tenemos cómo darles motivación e inspiración a otros. En mi caso, quiero contar cómo pude hacer un negocio en mi país sin ningún tipo de inversión. Es importante llevar el mensaje: me costó comenzar, tuve muchos intentos y fracasos. Por eso mi conferencia lleva por nombre: “acepta el fracaso, te puede llevar al éxito”. Después de tantas caídas y de desconfiar de mi potencial empecé a creer en mí. Cuando vi que es posible crecer, dije: tengo que dar este mensaje porque seguramente alguien lo quiere escuchar. Por eso, decidí prepararme como oradora y conferencista. Quería tener el valor de pararme frente a un público y contar mi historia.

Z3D: Tus hijos te dieron un nuevo propósito y te ayudaron a seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida. ¿Qué es lo mejor de ser mamá?

JR: Lo mejor de ser mamá es encontrar día tras día esa inspiración y motivación para ser mejor. Después de ser mamá me convertí en oradora, en conferencista, en empresaria, en lo que soy hoy. Mis hijos son la motivación de ser y crecer. De hecho, sigo preparándome, estudiando y me encuentro realizando un diplomado. Esa parte me ayuda a crecer, a motivarme, a ser feliz. Parte de mi ritual también es aprender y estudiar y así lo puedo lograr. Para mí y para mis hijos. La maternidad es complicada, pero también es maravillosa.

Z3D: ¿Qué le recomendarías a las mujeres que tienen miedo a intentar algo nuevo y, sobre todo, a fracasar?

JR: Que lo intenten, que comiencen. El día es hoy, que la motivación no se quede solo en motivación. Hoy es el día de comenzar su proyecto o su emprendimiento. Den el primer paso hoy. Agarren esa agendita y comiencen a escribir qué es lo que quieren y qué podrían hacer. No importa si fracasan. Yo fracasé muchísimas veces antes de comenzar “Tu Ensalada Express", pero de cada fracaso me quedó un aprendizaje. Los uní todos para llegar a donde me encuentro. No se frustren, porque es posible. Si yo pude, ustedes también pueden lograrlo. Pero eso sí, comiencen hoy. ¿Ya leíste esta entrevista? Ok, comienza hoy. Anota qué quieres hacer y dónde quieres llegar.

Preguntas rápidas

- Una frase: Si lo sueñas, haz que pase (Maickel Melamed)

- Un libro: No es Cuestión de leche, es cuestión de Actitud (Carlos Saúl Rodríguez)

- Algo que quisieras cambiar en el mundo: La apatía. Cambiar la apatía por empatía.

- Un lugar: Mi hogar, con mi familia.

- Un personaje: La mujer maravilla.

Por Karla Guzmán Guzmán @karlaperiodismo

Fotos Cortesía

Coordenadas @soymadresinfiltro / @tuensaladaexpress

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube