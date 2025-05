Dos décadas después, t.A.T.u. vuelve a unir sus voces sobre el escenario

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado más de 20 años desde que t.A.T.u. irrumpió en la industria musical y dejó una huella en toda una generación. Recientemente se dió a conocer que el duwto ruso volverá a conquistar las tarimas contra todo pronóstico,

El reencuentro oficial tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en Moscú, durante el festival “REUNION”, donde ambas artistas volverán a cantar juntas después de años separadas.

t.A.T.u. saltó a la fama a principios de los años 2000 con su estilo provocador, su imagen desafiante y una propuesta sonora que mezclaba el pop con la electrónica, alcanzando notoriedad internacional con temas como All the Things She Said, Not Gonna Get Us y All About Us. Su impacto fue tal que no solo dominaron las listas de popularidad, sino que también se convirtieron en un fenómeno cultural que rompía estereotipos y desafiaba normas en plena era MTV.

Su éxito nació por el impacto que generaron al defender la inclusión sexual desde su nombre que significa "Esta chica ama a esta chica" hasta sus grandes espectáculos en los que incluso se besaban, según reseña El Mundo, pero fue en 2003 cuando se conoció que realmente no eran lesbianas, que sus fanáticos se sintieron traicionados y engañados por lo que dejaron de admirarlas, sin embargo, ellas siguieron cantando juntas hasta 2011 y, aunque nunca hubo un anuncio formal de separación definitiva, ambas siguieron sus carreras por separado.

En entrevistas recientes, expresaron que decidieron reunirse por su público. “Este reencuentro es para quienes crecieron con nuestra música y nos siguen guardando un lugar en su corazón”, compartió Lena. Por su parte, Julia aseguró que “la energía que vivimos en el pasado merece ser recordada en vivo una vez más”.

Aunque no se han revelado detalles sobre si este regreso incluirá nueva música o una gira internacional, la simple imagen de t.A.T.u. juntas nuevamente en un escenario basta para despertar emoción, nostalgia y esperanza en sus seguidores.

