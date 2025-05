El doloroso talento de Miley Cyrus: la enfermedad que eligió no curar para no perderse a sí misma

En una entrevista con The Zane Lowe Show, la exestrella de Hannah Montana contó que desde hace años sufre un problema en la garganta llamado edema de Reinke, una inflamación en las cuerdas vocales que le causa molestias constantes. También tiene un pólipo, algo parecido a un bulto, que nunca se quitó porque, según ella, “forma parte de su identidad”.

“La voz que tengo no es casualidad. Es por esa enfermedad. Pero no quiero operarme, me gusta cómo sueno, aunque me cueste cantar”, confesó.