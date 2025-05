En video: Ed Sheeran y Elena Rose interpretan versión acústica del éxito Thinking Out Loud

Suscríbete a nuestros canales

Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores mexicanos con un concierto íntimo y no anunciado en el Salón Tenampa, ubicado en la emblemática Plaza Garibaldi de Ciudad de México, el pasado 14 de mayo. Durante el evento, el artista interpretó éxitos como Don’t y Shape of You, y presentó canciones inéditas de su próximo álbum, previsto para septiembre.

La velada incluyó un momento destacado: un dueto con la cantautora venezolana Elena Rose, con quien versionó Thinking Out Loud en una fusión de inglés y español. El show, de 30 minutos, se caracterizó por su espontaneidad. Sheeran interactuó con el público sin micrófono, improvisó videollamadas con familiares de asistentes y compartió anécdotas personales, como la conexión de su padre con la música irlandesa en espacios similares.

La colaboración con Rose no estaba planeada inicialmente, pero ambos artistas adaptaron la canción para resaltar sus voces, generando reacciones entusiastas en redes sociales, donde la venezolana compartió un fragmento del tema en español.

Este concierto se enmarca en la estrategia de Sheeran de incluir shows improvisados durante su gira +–=÷× Tour (2022-2025), que ya ha visitado Asia, Europa y América. En 2025, el británico ha priorizado presentaciones íntimas en locaciones no convencionales, como bares y plazas públicas, para conectar directamente con sus fanáticos. En México, además de este evento, anunció que su gira oficial llegará al país en 2026, aunque sin fechas confirmadas.

