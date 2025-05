Jeff Bridges aborda impacto del cáncer y COVID en su carrera: Aunque es serio me siento afortunado

Suscríbete a nuestros canales

Jeff Bridges, reconocido por filmes como El gran Lebowski y la serie The Old Man (2022-2024), habla abiertamente sobre los efectos del cáncer y el coronavirus en su vida. Diagnosticado con linfoma en octubre de 2020, el actor de 75 años confirmó que el tumor se redujo al tamaño de una canica tras meses de tratamiento: "aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado porque tengo un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno".

Sobre secuelas físicas, Bridges detalla: "algunas cosas son difíciles de saber si ocurren por el cáncer, la covid o tan solo la vejez". Entre ellas, menciona problemas de memoria —que atribuye más al virus— y la pérdida del olfato: "no puedo oler. Mi mujer se ríe de mí y me dice: 'No me he duchado en días, ¿puedes olerlo?'".

Pese a estos desafíos, su carrera sigue en auge. Protagoniza The Old Man, y tiene pendientes Tron: Ares (nueva entrega de la franquicia), The Carnival at the End of Days (dirigida por Terry Gilliam y coprotagonizada por Johnny Depp) y Grendel (junto a Bryan Cranston y Sam Elliott). Además, en 2024 lanzó Slow Magic 1977-1978, álbum con grabaciones inéditas de su faceta musical.

Optimista, Bridges concluye: "me siento bien", enfocándose en proyectos que "mantienen viva mi pasión".

