Fallece Weston Gosa a los 16 años: hijo de estrella de "16 y embarazada"

Suscríbete a nuestros canales

Whitney Purvis, reconocida por el reality 16 and Pregnant, confirmó el 2 de junio el fallecimiento de su hijo Weston Gosa a los 16 años, expresando en Facebook: "mi bello hijo Weston ha fallecido. Tenía solo 16 años. La vida es tan cruel e injusta, simplemente no entiendo", mientras la familia solicita una autopsia para determinar la causa según reporta PEOPLE.

Su madrastra, Amy Gosa, detalló en redes sociales que al intentar despertarlo cerca de las 7 a.m., "no respondió. No estaba respirando. Intentamos reanimación cardiopulmonar y llamamos a una ambulancia", siendo trasladado por paramédicos al hospital donde fue declarado muerto.

Gosa reveló que el adolescente enfrentaba problemas de salud: "tenía varios problemas de salud y diabetes. Tenemos el corazón roto y estamos en shock. Fue tan inesperado. Perder a un hijo es lo más doloroso que he experimentado", añadiendo en un homenaje: "Él era el hijo más maravilloso que podía haber pedido. Era brillante, inteligente, cómico y tenía tanto potencial. No se siente como algo real". Purvis, por su parte, compartió: "Te amo tanto Weston Owen Gosa. Eres mi corazón. Estaba tan orgullosa del joven en el que te estabas convirtiendo. No puedo seguir adelante sin ti. Descansa en paz, mi ángel", cerrando con un mensaje que refleja la devastación de una madre ante lo que describió como "mi peor pesadilla".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube