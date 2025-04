Jennifer Lopez se suma a Robert Zemeckis en un thriller psicológico para Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer Lopez será la actriz principal en la adaptación cinematográfica de The Last Mrs. Parrish, una historia de ambición, secretos y engaños que llegará próximamente a Netflix.

La noticia fue dada a conocer por el medio especializado Deadline, e interpretado por Diario Panorama, donde se confirmó que el proyecto ya se encuentra en desarrollo.

La cinta, basada en la novela de Liv Constantine, gira en torno a una mujer con un pasado turbio que decide infiltrarse en la vida de una adinerada pareja para ocupar el lugar de la esposa.

Lopez interpretará a esta mujer, sin sospechar que el mundo que tanto desea podría estar construido sobre una oscuridad aún más profunda que la suya.

Zemeckis, reconocido por clásicos como Forrest Gump y Back to the Future, dirigirá esta producción con un guion firmado por Andrea Berloff (Straight Outta Compton) y John Gatins, nominado al Oscar por Flight, también bajo la dirección de Zemeckis.

La colaboración entre Lopez y Netflix ha sido constante en los últimos años, con títulos como The Mother (2023) y Atlas (2024). La actriz y cantante también presentó en el Festival de Sundance Kiss of the Spider Woman, musical dirigido por Bill Condon cuyo estreno en salas está previsto para este otoño.

Por su parte, Zemeckis estrenó en 2024 Here, una película que volvió a reunir al elenco de Forrest Gump y que consolidó su regreso a los dramas con alto contenido emocional y visualmente ambiciosos.

