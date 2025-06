Lucero afirma que prefiere estar soltera: tras dos años de terminar su relación con Michel Kuri

Suscríbete a nuestros canales

Lucero explicó con humor durante la promoción de su película 'Nuestros Tiempos' que valora su soltería actual tras finalizar su relación con Michel Kuri hace dos años, declarando textualmente: "Yo forever alone, por eso estoy bonita, chicos, porque no estoy aguantando a un señor porque me esté regañando todo el día", enfatizando que esta etapa le brinda paz y satisfacción personal mientras prioriza vivir el presente según sus palabras: "Yo trato de no pensar mucho en el futuro [...] todo lo que sucede está perfecto".

Pese a las especulaciones sobre un posible reencuentro romántico, la artista describió su actual dinámica con su exesposo (Manuel Mijares) como una amistad respetuosa que trasciende su divorcio en 2011 tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común, precisando textualmente: "Somos buenos amigos, nos respetamos muchísimo [...] tenemos una relación muy agradable, muy amable y nuestros hijos felices" y añadiendo que evitan conflictos porque "La vida es para disfrutarse, no para pelear [...] Manuel y yo nos llevamos muy bien".

Esta fase coincide con proyectos destacados como su participación en 'Juego de Voces' y el estreno cinematográfico junto a Benny Ibarra, demostrando que su enfoque en desarrollo artístico y familiar le permite mantener plenitud sin depender de relaciones sentimentales.

