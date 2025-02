Video: Sabrina Carpenter se une a Dolly Parton para nueva versión de 'Please Please Please'

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Sabrina Carpenter decidió lanzar el viernes, una nueva versión de su canción 'Please Please Please' junto a la veterana del 'country' Dolly Parton, como parte de su álbum "Short n' Sweet Deluxe".



En este 'remix' de la canción, Parton aporta su toque 'country', cuya letra además sufrió algunos ligeros cambios para evitar decir palabrotas (lisuras).



Además de la publicación del tema, también se compartió el videoclip de la canción, como si fuera un película en blanco y negro en la que Carpenter y Parton conducen una 'pickup' al más puro estilo de "Thelma y Louise", con un hombre atado en la parte trasera del vehículo.



"Me siento muy honrada de contar con uno de mis mayores ídolos en una canción que significa tanto para mí", aseguró Carpenter en una publicación en su cuenta de X.



Doce horas después de su publicación, el video ya contaba con más de un millón de reproducciones en YouTube y se colaba en el 'Top 10' de música de la plataforma.



Después de que la joven de Pensilvania ganara dos premios Grammy hace tan solo unos días por mejor álbum vocal de pop y mejor actuación de pop en solitario (por su canción "Espresso"), anunció esta nueva versión del disco que contiene cuatro canciones nuevas, además de la colaboración con Parton: "15 Minutes", "Couldn't Make It Any Harder", "Busy Woman" y "Bad Reviews".



