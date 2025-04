El papa Francisco aprueba la beatificación del arquitecto español Antoni Gaudí

Suscríbete a nuestros canales

El papa aprobó este lunes 14 de abril el decreto en el que reconoce las "virtudes heroicas" del español Antoni Gaudí (1852-1926), conocido como el 'arquitecto de Dios' por su trabajo en el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona.

Francisco, que se encuentra aún convaleciente de su infección respiratoria, recibió al prefecto del Dicasterio de la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, y firmó algunos decretos, entre ellos el del arquitecto catalán nacido el 25 de junio de 1852 y fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Cabe destacar que, el proceso de beatificación del arquitecto se impulsó hace 30 años por la Asociación para la probeatificación de Antonio Gaudí, fundada en 1992 y presidida por José Manuel Almuzara, mientras que posteriormente el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, constituyó la Asociación Canónica que tomó el relevo de la de carácter civil.

Según la Asociación Canónica, Gaudí fue "testimonio de fe, hombre de fe, gran observador de la naturaleza y arquitecto genial y se ha convertido en una figura universal de la arquitectura moderna. Su aportación a esta disciplina rompió con los esquemas establecidos. El testimonio de fe que ofreció en vida, ha quedado plasmado en su obra más importante, la Sagrada Familia de Barcelona".



En marzo del año 2000, la Santa Sede había autorizado la apertura formal del proceso diocesano de beatificación que llevó a constituir el correspondiente tribunal para investigar la fama de santidad.

Gaudí fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia a la que dedicó los últimos catorce últimos años de su vida, en los que rechazó cualquier otro proyecto.

Asimismo, confesaba ser católico por educación y por convicción. “La fe en Dios me ayuda, me consuela y me da fuerzas en las situaciones delicadas”, afirmó en una ocasión.

