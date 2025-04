¡Feliz Pascua!: mensaje del Papa Francisco desde el balcón de San Pedro este domingo 20 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Este Domingo de Pascua 2025, el Papa Francisco se dirigió a una multitud de más de 35.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, desde el balcón central de la Basílica.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!”, dijo el Sumo Pontífice.

De acuerdo con Vatican News, el tradicional mensaje pascual de este año fue leído por Monseñor Diego Ravelli, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas.

A pesar de los problemas de salud que ha enfrentado el Papa Francisco en los últimos meses, este gesto lleno de fervor marca las celebraciones por la Resurrección de Cristo y la fortaleza que ha tenido que enfrentar el Pontífice.

Foto de: Vatican News

La bendición "Urbi et Orbi", tras la santa misa presidida por el Cardenal Angelo Comastri, fue el punto culminante de la ceremonia para los fieles presentes en Roma y los millones de personas que se unieron a la transmisión en el mundo entero.

El Papa Francisco hizo un llamado a la paz mundial

En el mensaje leído por Monseñor Diego Ravelli, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz mundial, con especial énfasis en las zonas de conflicto como Gaza.

"¡Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo! Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres o los niños. Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes", mencionó el Papa.

En su discurso, también exhortó a los presentes a recordar que "todos somos hijos de Dios", y que hay que recobrar la esperanza y confianza en los demás, incluso de aquellos que provienen de tierras lejanas.

"Donde el terrible conflicto sigue llevando muerte y destrucción, y provocando una dramática e indigna crisis humanitaria", expresó.

A su vez, afirmó con total claridad que "la paz no es posible sin un verdadero desarme" y se solidarizó con el sufrimiento de los cristianos en Israel y Palestina.

De acuerdo con Vatican News, pidió orar por las comunidades del Líbano y de Siria, que "ansían la estabilidad y la participación en el destino de sus respectivas naciones".

Según el Sumo Pontífice, la Pascua invita a todos sus fieles a derribar las barreras que crean división y a hacernos cargo los unos de los otros.

"La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme", dijo el Papa.

También aprovechó la oportunidad para dejarles un mensaje a los líderes mundiales, a nunca debilitar el principio de humanidad como eje del deber cotidiano y exhortó a utilizar la fecha Santa para "liberar a los prisioneros de guerra y a los presos políticos".

"No podemos permitirnos olvidar que lo que está en la mira no es un mero objetivo, sino personas con un alma y una dignidad", expresó. "Allí donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto de las opiniones ajenas, la paz no es posible".

