Zelensky dice estar dispuesto a conversar con Putin en Estambul: exige a cambio un cese al fuego a partir del lunes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expresó su disposición a reunirse con Vladimir Putin en Estambul el próximo jueves, siempre que se establezca un cese el fuego verificable a partir del lunes 12 de mayo. La condición busca crear una base sólida para avanzar en negociaciones diplomáticas y poner fin a la violencia en Ucrania.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Zelensky afirmó: "Esperamos un cese el fuego pleno y verificable a partir de mañana 12 de mayo para que haya base suficiente para la diplomacia. No tiene sentido prolongar los asesinatos. Y espero a Putin el jueves en Estambul. Tengo la esperanza de que Rusia no esté buscando excusas".

El anuncio llega después de que Estados Unidos, representado por Donald Trump, sugiriera a Ucrania aceptar la propuesta de Putin para iniciar conversaciones en Estambul, lo que generó reacciones divididas entre los aliados occidentales.

Reacciones internacionales y propuestas de paz

Antes de esta declaración, Zelensky había considerado la propuesta de Putin como una señal positiva pero insuficiente, reiterando la necesidad de un cese del fuego de 30 días. Esta demanda cuenta con el respaldo de líderes europeos como Emmanuel Macron y Friedrich Merz, quienes también calificaron la propuesta rusa como “insuficiente”.

En particular, tanto Macron como Merz insistieron en que un cese del fuego es imprescindible antes de avanzar hacia negociaciones formales. La propuesta inicial de Putin no contemplaba específicamente un alto al fuego, aspecto que Zelenski ahora subraya como condición sine qua non para cualquier encuentro diplomático.

