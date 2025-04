Ministerio Público anuncia investigación por desaparición de venezolano deportado de USA: Ricardo Prada trabajaba como repartidor en Michigan

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 23 de abril 2025, el Fiscal General Tarek William Saab informó la designación de una fiscalía especializada para investigar desaparición forzada de ciudadano venezolano deportado de Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram el Ministerio Público (MP) ofreció los detalles del caso en un comunicado.

¿Qué se sabe del venezolano deportado de Estados Unidos que era repartidor y está desaparecido?

En tal sentido, en el escrito se precisa que, Ricardo Prada habría sido detenido a finales de enero de 2025 en Michigan y posteriormente recluido en un centro de máxima seguridad en Texas.



Además, se explica que, Prada trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit y fue arrestado por autoridades para ser deportado.

A finales de marzo, Prada habría informado a un amigo que estaba detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero.



"Una nota de The New York Times afirma que Prada no aparece entre los deportados a El Salvador que se encuentran arbitrariamente privados de libertad en el CECOT. Asimismo, el artículo afirma que las autoridades estadounidenses informaron que Prada fue deportado, pero no han revelado a qué destino", acota el MP en su misiva.



Ante ello, Tarek William Saab acotó que, para conducir la investigación se designó un fiscal con competencia en protección de derechos humanos quien adelantará las diligencias necesarias para dar con su paradero.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube