Formulario 1099-K: IRS exige este documento si recibes pagos a través de Amazon, PayPal, Uber o Venmo

El Formulario 1099-K es un documento tributario que notifica al Servicio de Impuestos Internos (IRS) acerca de los pagos obtenidos por la venta de bienes y servicios mediante tarjetas de crédito, débito, plataformas de pago y mercados digitales, como PayPal, Venmo, Amazon y eBay.

Su objetivo es asegurar que los ingresos generados por plataformas digitales sean correctamente reportados en las declaraciones de impuestos.

En 2025, el límite para la emisión de este formulario ha cambiado, afectando a más contribuyentes, destaca Infobae.

A partir de este año, los procesadores de pagos deben enviar un 1099-K a cualquier usuario que haya recibido más de $2,500 en transacciones comerciales. Este cambio es un paso hacia la reducción gradual del umbral, que en 2026 bajará a $600.

Anteriormente, solo quienes superaban los $20,000 y 200 transacciones anuales recibían este documento, buscando aumentar la transparencia en los ingresos digitales.

Formulario 1099-K

El 1099-K no afecta a transferencias personales entre amigos o familiares. Según el IRS, los pagos que no correspondan a ventas de bienes o servicios no deben ser reportados en este formulario.

Se recomienda etiquetar correctamente las transacciones en aplicaciones como PayPal y Venmo para evitar confusiones.

Este formulario es emitido por empresas que procesan pagos electrónicos, incluyendo bancos y marketplaces. Lo reciben quienes aceptan pagos con tarjetas de crédito, reciben ingresos a través de plataformas como eBay o trabajan en servicios independientes como Uber o Fiverr.

Si un usuario recibe pagos en múltiples plataformas, puede recibir más de un 1099-K, ya que cada empresa emite el formulario independientemente.

