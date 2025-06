Estados en los que inmigrantes pueden obtener permisos para conducir: lista actualizada 2025

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, EEUU, a pesar de todas las medidas anti-inmigración que se han puesto en marcha por las políticas implementadas por Donald Trump, aun hay estados en los que los inmigrantes pueden obtener licencias de conducir.

Un total de 20 estados o territorios siguen ofreciendo permisos especiales para que los indocumentados que hacen vida en sus estados puedan acceder al beneficio, así lo reseña el portal de Noticias Para Inmigrantes.

Diez estados en los que los inmigrantes pueden sacar licencias

Distrito de Columbia (Washington D.C.)

Para aplicar, los inmigrantes solo necesitan dos pruebas de residencia, por al menos seis meses, y un documento que pruebe su identidad.

Si quiere conocer los detalles debe visitar el siguiente enlace: Licencia de conducir para ciudadanos no estadounidenses | Dmv o Licencia de Manejar de Propósito Limitado del DMV de DC | Dmv.

Washington

Los solicitantes deben comprobar su identidad y residencia en el estado de Washington.

Si quiere conocer más sobre el proceso, visite: Get your first license or permit | Washington State Department of Licensing

California

Puedes solicitar la licencia de manejar AB 60, presentando prueba de identidad y residencia en el estado, sin importar tu estatus migratorio.

Puede conocer los detalles en el siguiente enlace: AB 60 Driver's Licenses - California DMV.

Illinois

Los solicitantes deben seguir el mismo proceso que la solicitud de una “licencia temporal para visitantes” (TVDL).

Deben haber vivido en Illinois durante más de un año y proporcionar un pasaporte o una tarjeta consular, prueba de residencia y prueba de seguro.

Además, quienes ya tengan una TVDL pueden aplicar por la sustitución. Sepa más en el DMV del estado: https://www.ilsos.gov/.

Maryland

Eres elegible si has presentado una declaración de impuestos en Maryland o si fuiste reclamado como dependiente de alguien que presentó una declaración de impuestos de Maryland durante los últimos dos años.

Para ello es necesario contar con un ITIN. Puede saber más en el siguiente enlace: Maryland Motor Vehicle Administration.

Nueva Jersey

Cualquier residente puede obtener una licencia estándar (No Real ID) sin importar su estatus migratorio.

Necesita documento oficial del IRS o de la División de Impuestos de Nueva Jersey que muestre el nombre del solicitante y el ITIN.

Si le interesa iniciar el proceso, visite: FAQ_firsttime_Espanol.pdf

Colorado

Los solicitantes deben comprobar su identidad con un pasaporte o identificación de su país de origen.

Deben haber presentado tus impuestos al estado durante el año previo a la solicitud de la licencia o tener tu número de identificación de contribuyente (ITIN).

También debe comprobar que vivió los últimos 24 meses en el estado. Puede responder sus duda sobre el proceso en el siguiente enlace: Home | Department of Revenue - Motor Vehicle.

Minnesota

Por medio de ‘Licencias de conducir para todos’, se benefician las personas sin un estatus definido.

Si quiere conocer más sobre el proceso, puede visitar el siguiente enlace: https://dps.mn.gov/node/8.

Nevada

Las personas que no pueden cumplir con los requisitos de prueba de identidad para una licencia o tarjeta de identificación pueden obtener una Tarjeta de Autorización de Conducción (DAC).

Estas tarjetas autorizan al titular a conducir un vehículo, pero no son válidas como identificación.

Conozca más en: DMV Servicios en línea.

Nueva York

Cualquier persona residente en el estado, de 16 años o más, puede solicitar una licencia de conducir (no comercial) sin importar su estatus migratorio.

Puede conocer más sobre este proceso en el siguiente enlace: drivers-licences-for-all-spanish.pdf.

Otros estados que también dan permisos de conducir a indocumentados

Rhode Island

Pueden adquirir una “Tarjeta de privilegio para conducir” aquellos que no tienen un estatus legal, pero cumplen otros requisitos, como declarar impuestos, presentar prueba de identidad, residencia y seguro.

Massachusetts

Pueden solicitar un permiso, siempre y cuando los inmigrantes puedan mostrar dos formas de identificación, como un pasaporte extranjero vigente, un documento de identificación consular o una copia certificada de su certificado de nacimiento.

Delaware

Delaware ofrece una Tarjeta de Privilegio de Conducir (DPC). Primero deben presentar sus huellas dactilares y otra información necesaria para que se realice una búsqueda en las bases de datos criminales del estado de Delaware. Esto se hace solo con cita previa.

Hawaii

Hawaii otorga una “licencia de conducir de propósito limitado” a individuos que no puedan probar su permanencia legal en el país. Los solicitantes deben proveer alguna prueba de identidad y evidencias de ser residentes del estado.

Connecticut

Para aplicar, primero debes hacer una cita en línea y programar un examen escrito para obtener el permiso. El examen se ofrece en inglés y español, y también algunos otros idiomas.

Nuevo México

Puedes aplicar, sin importar tu estatus migratorio, con tal de que tengas un número de identificación de contribuyente individual (ITIN).

Oregon

Las personas deben comprobar su residencia en Oregón y firmar electrónicamente una declaración que indique que no tienen un número de seguro social (SSN).

Utah

Este estado emite una tarjeta especial con privilegios para manejar válida por un año. El solicitante debe probar que es residente del estado por al menos 6 meses y proveer un número de contribuyente.

Vermont

Para aplicar debes comprobar tu identidad y residencia en el estado de Vermont.

Virginia

Virginia ofrece una Tarjeta de privilegio de conducir (DPC). Para ser elegible, debes haber presentado impuestos en Virginia o haber sido declarado como dependiente en los impuestos de Virginia dentro del último año.

