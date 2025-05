Reconocida aerolínea pasa a cobrar desde $35 por equipaje facturado: descubra cómo funciona y sus excepciones

Suscríbete a nuestros canales

Una famosa aerolínea conocida por ser la mayor de bajo costo en Estados Unidos, aplica una medida de cargo en su equipaje que incrementa el precio de sus vuelos, le contamos lo destalles.

Estamos hablando de Southwest Airlines, la cual desde este pasado martes 28 de mayo ha echado bajo tierra una de sus políticas más populares, nos referimos al beneficio que otorgaba a sus viajeros de permitir viajar con dos maletas sin costo adicional.

Ahora, cualquier persona que dese viajar con ellos deberá pagar $35 por cada equipaje facturado.

La medida ha sorprendido mucho, ya que -por décadas- Southwest cultivó una imagen de aerolínea amigable con el consumidor, en parte gracias a su famoso lema "bags fly free".

Más específicamente, los pasajeros deberán pagar $35 por la primera maleta y $45 por la segunda, costos similares a los que ya aplican Delta, American Airlines y United.

Sobre el nuevo costo del equipaje + Excepciones

Ahora, los pasajeros que compraron boletos antes del 27 de mayo mantendrán la política anterior, siempre que no hagan modificaciones en la reserva.

Además, es importante destacar que ciertos pasajeros seguirán disfrutando del beneficio de equipaje sin cargo, siempre que se cumplan ciertos requerimientos.

Se trata de lo siguiente:

Clientes con estatus A-List Preferred o boletos Business Select: mantendrán el beneficio de dos maletas gratis.

Clientes con estatus A-List: tendrán derecho a una maleta gratuita.

Titulares de tarjetas de crédito co-marcadas con Southwest Airlines: podrán facturar una maleta sin costo, junto a hasta ocho acompañantes en la misma reserva.

Otras medidas

Southwest Airlines también introducirá una nueva tarifa económica llamada Basic, que reemplazará a la conocida "Wanna Get Away".

Esta clase más restrictiva no permitirá cambios, limitará la selección de asientos y asignará automáticamente lugares al fondo del avión.

También se ha anunciado que el sistema de asientos abiertos desaparecerá en 2026, dando paso a la asignación previa de asientos y opciones premium pagas, como mayor espacio para las piernas.

Oreo cambio, es que ahora los créditos de vuelo generados desde el 28 de mayo tendrán un vencimiento de un año o menos, según el tipo de tarifa.

Por último, reestructurará su oferta tarifaria con nuevas categorías: Choice, Choice Preferred y Choice Extra, que reemplazarán a las actuales Wanna Get Away Plus, Anytime y Business Select.

Se indica que esta reestructuración de sus servicios responde a pérdidas millonarias que ha sufrido la empresa, se ha revelado que reportó una pérdida neta de $149 millones en el primer trimestre de 2025.

De hecho, el director financiero de Southwest, Tom Doxey, explicó que ofrecer tantos beneficios dentro de tarifas económicas dejó a la empresa "fuera de sincronía con el mercado".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube