IRS Estados Unidos: quiénes podrían cobrar su reembolso del 4 al 8 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2025 ya comenzó y está generando expectativa entre los contribuyentes por la llegada de sus reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Es fundamental conocer el cronograma de reembolsos y los factores que pueden influir en los plazos de pago para una mejor planificación financiera.

El IRS inició la aceptación de declaraciones de impuestos el 27 de enero de 2025 según informa Marca en su portal web.

¿Cuándo pagan?

Aunque la agencia se esfuerza por emitir la mayoría de los reembolsos en un plazo de 21 días tras recibir una declaración, hay varios elementos que pueden afectar este cronograma.

Recientemente el IRS ha experimentado reducciones de personal, lo que podría provocar demoras en el procesamiento.

Por ello, se aconseja a los contribuyentes presentar sus declaraciones electrónicamente y optar por el depósito directo para acelerar la recepción de su reembolso.

Criterios de pago

El IRS proporciona una tabla con fechas estimadas de reembolso, que varían según el día de la presentación de la declaración.

Si se presenta la declaración de impuestos de 2024 electrónicamente y se solicita depósito directo, y además la declaración es completa y precisa sin necesidad de revisión adicional, se pueden esperar los siguientes pagos:

Fechas:

8 de febrero de 2025: depósito directo el 1 de marzo

9 de febrero: 2 de marzo

10 de febrero: 3 de marzo

11 de febrero: 4 de marzo

12 de febrero: 5 de marzo

13 de febrero: 6 de marzo

14 de febrero: 7 de marzo

15 de febrero: 8 de marzo

16 de febrero: 9 de marzo

17 de febrero: 10 de marzo

Es importante tener en cuenta que los pagos pueden retrasarse y no necesariamente por errores en la declaración sino debido a un aumento en el volumen de declaraciones procesadas.

Esta situación puede dificultar la capacidad del personal del IRS para manejar la carga de trabajo.

¿Dónde verificar el pago?

Para verificar el estado de su reembolso, se recomienda utilizar la herramienta "Where is my Refund?" ("¿Dónde está mi reembolso?").

Si hay algún motivo para la demora o si el IRS requiere comunicación adicional, se notificará a través de esta herramienta.

Además, es crucial evitar presentar declaraciones en papel y solicitar cheques en papel, ya que esto puede prolongar significativamente los tiempos de espera para recibir el reembolso.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube