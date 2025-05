Venezolana que llegó a Estados Unidos por el Darién quiere autodeportarse: está embarazada y teme que le quiten a su bebé

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana, llamada "María", cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, llegó a territorio estadounidense luego de cruzar la selva del Darién.

Sin embargo, en lugar de buscar cambiar su estatus migratorio, su único deseo es ser autodeportada de vuelta a su país natal, según una entrevista de Univisión con la venezolana.

Esta decisión se debe a que "María" se encuentra embarazada de siete meses y siente un profundo temor de que las autoridades estadounidenses le retiren la custodia de su bebé al nacer.

¿Qué más se conoce sobre el caso de "María"?

A través de una entrevista realizada por Univisión, "María", visiblemente angustiada, expresó su desesperación ante las actuales políticas migratorias estadounidenses.

En algunos casos, las madres migrantes que se encuentran en una situación irregular pueden enfrentar procesos legales que culminen en la separación con sus hijos.

"Aquí me siento súper sola y necesito estar con mis hijos", dijo la mujer llorando.

"María" tiene otros dos niños que residen en Valera, Venezuela, quienes quedaron al cuidado de sus familiares.

"También tengo miedo de dar a luz y que cuando me quiera ir me lo quieran quitar. No cuento con los recursos para poderme regresar lo antes posible", confesó.

Según Univisión, la mujer se encuentra viviendo al día a día, con bajos ingresos económicos y en su estado de gestación se le ha dificultado conseguir empleo.

"Es una situación que no se la deseo a cualquier persona, vivir todos los días así es horrible".

La venezolana no paró de llorar durante la entrevista ante la desesperación que está viviendo en el país, donde se encuentra "totalmente sola".

"María" solicita ante las cámaras una ayuda para poder regresar a su país y reencontrarse con sus hijos y familiares.

