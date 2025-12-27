¡Final feliz! Perrito callejero viral consiguió más que un peluche: conoce su conmovedora historia

Suscríbete a nuestros canales

Durante las celebraciones de Navidad, un perro sin hogar sorprendió a los clientes de la Plaza Las Américas, en Mérida, Yucatán.

Videos en redes sociales, lograron capturar cuando entró por su propia cuenta a la tienda Miniso, para llevarse un peluche. Y en medio del caos, surgió un tierno gesto.

Gracias a la solidaridad de los presentes, el peluche fue pagado y el perro pudo disfrutar de su juguete. Ahora, en su nuevo hogar.

Un rescate en la madrugada

Tras el incidente en la tienda, surgió la duda sobre el destino del animal una vez que saliera de la plaza.

Allan, un joven que se enteró de la noticia, decidió actuar. Esa misma madrugada salió a buscarlo por las calles para evitar que el perro fuera llevado a la perrera o sufriera más abandonos.

Logró localizarlo, le brindó alimento y le ofreció un espacio seguro donde pasar la noche.

Un final feliz y definitivo

Lo que comenzó como un refugio temporal se transformó en un hogar para siempre. Allan decidió adoptar formalmente al perro tras encariñarse con él durante los días de cuidado.

Actualmente, el animal se encuentra en un proceso de adaptación para convivir con las otras mascotas de la casa, asegurando así un nuevo comienzo lejos de las calles.

El mensaje de la comunidad

Joas, la mujer que difundió el caso en TikTok, confirmó que el "lomito" ya tiene una familia formal.

Destacó que el valor del joven rescatista fue clave para cambiar el destino del animal, quien pasó de buscar un juguete de peluche a recibir el amor y la protección de un dueño responsable para el resto de su vida.

