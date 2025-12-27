WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero: así puedes salvar tus chats

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de prestar servicio en una vasta lista de modelos que han quedado obsoletos tecnológicamente.

La empresa matriz, Meta, argumenta que estos equipos no tienen la capacidad de soportar las nuevas capas de encriptado y las funciones de inteligencia artificial que se integrarán el próximo año.

Para que WhatsApp siga enviando y recibiendo mensajes después de las 12:00 am del 1 de enero, tu teléfono debe cumplir con:

Android: Versión 5.0 (Lollipop) o superior.

iOS (iPhone): Versión 15.1 o superior.

¿Qué modelos se verán afectados?

Aunque la lista es extensa, los modelos emblemáticos que suelen quedar fuera en esta actualización incluyen:

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores (que no pueden actualizar a iOS 15).

Samsung: Series como el Galaxy S4, Galaxy Note 3 y modelos Core o Ace de esa generación.

Huawei: Ascend Mate y modelos de la serie G antiguos.

LG: Series Optimus y modelos de la serie L que no recibieron Android 5.

Motorola: Moto G (1ra generación) y modelos Razr antiguos.

¿Qué pasa si mi teléfono está en la lista?

Si tu equipo no cumple con el sistema operativo requerido:

Dejarás de recibir actualizaciones de seguridad. Eventualmente, la aplicación mostrará un mensaje de error y no te permitirá entrar a tus chats. WhatsApp enviará un aviso directo a los usuarios afectados semanas antes del cierre.

Guía de Emergencia antes del 31 de Diciembre

Si sospechas que tu teléfono es antiguo, sigue estos tres pasos obligatorios para no perder tu información:

Verificación: Ve a Ajustes > Acerca del teléfono (Android) o Configuración > General > Información (iPhone) y revisa la versión del software. Copia de Seguridad: Entra en WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad y dale a "Guardar". Nube: Asegúrate de que tu respaldo esté subido a Google Drive o iCloud. Así, cuando compres un teléfono nuevo, solo tendrás que poner tu número y recuperarás todas tus conversaciones

