JP Morgan Chase activa nuevas restricciones con Zelle este 23 de marzo: Conozca la causa y los montos

Es un hecho que el reconocido JP Morgan Chase de Estados Unidos (EEUU) emitirá restricciones en el uso de la red de pago peer to peer Zelle a partir de este mes, por lo que ya está activa la cuenta regresiva para este cambio.

La acción de restricción está relacionada con pagos a cuentas afiliadas a comercios por redes sociales y mercados en línea, a fin de evitar estafas en la plataforma de pago, como lo reseña el portal de La Opinión.

Es importante que los usuarios de ambas plataformas estén conscientes de que la medida entrará en vigor el próximo domingo 23 de marzo.

Razones que ponen en marcha las restricciones

Lo primero que hay que entender es que Zelle es un sistema de pago electrónico con sede en EEUU, propiedad de Early Warning Services, una empresa privada de servicios financieros de los bancos Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BB&T, Capital One, PNC Bank y U.S. Bank.

Lo cierto es que, aunque Zelle se posiciona como una de las plataformas más rápidas y sencillas para enviar y recibir dinero, ha presentado problemas.

Zelle se ha visto obligada a modificar su funcionamiento a fin de disminuir y evitar fraudes bancarios.

Lo cual también ha afectado a sus bancos asociados.

Recordemos que, en diciembre de 2024, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) incluyó a estas entidades bancarias en un proceso legal por “por no haber protegido a sus consumidores del “fraude generalizado” del sistema de pago electrónico Zelle”.

Aunque recientemente se dio a conocer que la denuncia fue retirada, lo cierto es que la medida de JP Morgan Chase se activará próximamente y pretende evitar que situaciones como estas se repitan.

Así funcionarán las transacciones de Zelle con JPMorgan Chase tras la medida

Se ha dado a conocer que el límite diario variará entre 500 y 10.000 dólares diario, esto, dependiendo de la cuenta.

Sin embargo, no se ha revelado aun cual será el límite mensual.

Los usuarios estarán a la espera de que a partir de la fecha se den más detalles.

Por ahora en su sección de “Preguntas frecuentes”, la entidad indica que:

“Te mostraremos el límite aplicable para la transacción en la aplicación Chase Mobile® o en Chase Online cuando la configures. Si ya has enviado dinero a alguien ese día, te mostraremos la cantidad restante de tu límite diario cuando realices una transacción con otro destinatario dentro de ese mismo nivel”.

Lo que si debe tener presente es que si tiene alguna duda con respecto a los pagos de Zelle y JPMorgan Chase, puede llamar a su línea de Servicios para Negocios Minoristas al 1-800-242-7338.

