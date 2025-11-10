Afamado laboratorio dermatológico revela cómo tratar las manchas en el rostro: es fácil, a bajo costo y con ingredientes naturales

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas en el rostro suelen aparecer por diferentes motivos, como el paso del tiempo, la edad, la exposición al sol, entre otros.

El tomar agua y usar protector solar es clave para evitar que estas manchas en el rostro aparezcan. Lo ideal es hacerlo desde temprana edad, para así evitar su aparición y mantener la piel tratada.

Pero si no tomamos las precauciones adecuadas para evitar que aparezcan las desagradables manchas en la cara, no te preocupes. Aquí te contamos cómo con ingredientes naturales que todos tenemos en casa, podrás aclarar tu piel, nivelando su tonalidad y eliminado las manchas leves.

Rostro sin manchas

Una planta de sábila está presente en la mayoría de las casas, así que sácale provecho a todos los beneficios que le puede ofrecer a nuestra piel. Mezcla una cucharada de gel de aloe vera con media cucharada de jugo de limón e integras todo muy bien hasta obtener una mascarilla homogénea. Aplica sobre la mancha y déjala actuar 20 minutos. Retira con agua fría.

Aunque el jugo de limón puede manchar tu piel cuando se expone a los rayos solares, su buen uso puede ser un gran aliado para homogeneizar el tono de la piel.

Su alto contenido en antioxidantes te ayudará a lucir una piel con un tono hermoso y parejo, limpio, sin impurezas, sin grasa y con poros cerrados. Mezcla el jugo de un limón con una cucharada de agua y aplica sobre tu rostro, dejándola actuar por 20 minutos, para luego retirar con abundante agua fría. Puedes aplicar esta mascarilla dos veces por semana. Recuerda hacerlo solo por las noches.

La papa es otro ingrediente mágico para eliminar manchas en la piel y reducir cicatrices. Tritura la papa y agrégale una cucharada de miel. Aplica la mezcla sobre la mancha y deja actuar 20 minutos. Retira enjuagando con abundante agua fría. Puedes aplicar esta mascarilla dos veces por semana.

Más ingredientes naturales

El pepino, además de refrescar e hidratar tu piel, también será un gran aliado para desmancharla. Utilizarlo es muy fácil, solo raya medio pepino (con todo y piel) y aplicas la mezcla sobre el rostro limpio (puedes agregarle una cucharada de miel para suavizar). Aplica sobre todo el rostro y la dejas actuar de 20 a 30 minutos. Retira con abundante agua fría.

La mascarilla de arroz es una tradicional forma japonesa de atenuar las manchas en la piel. Hierve tres cucharadas de arroz en agua, y el líquido sobrante lo mezclas con una cucharada de leche y dos cucharadas de miel hasta obtener una masa homogénea. Aplica sobre el rostro una vez por semana por 15 minutos y retira con agua tibia.

