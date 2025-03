Horóscopo del 13 de marzo: Es mejor evitar el conflicto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante, con gran fuerza y a buen ritmo, para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

TAURO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos el último ciclo, ahora te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se van a abrir nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarse para lograr resultados excelentes.

GÉMINIS: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa, muy fuerte y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, un golpe, una fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

CÁNCER: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedes tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias, pero ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón todavía te está afectando la salud. Has mejorado, pero todavía no se soluciona nada de manera permanente. Estás todavía lejos de restablecerte al cien por ciento, pero el intento ha sido muy bueno y el Universo, está evaluando si te ayuda. Están analizando si mereces una nueva oportunidad o si te dejan más tiempo en total crisis.

VIRGO: En estos momentos, tienes una oposición con Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y de situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante lo que queda de este mes, no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejore estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

LIBRA: Tu percepción está activa y se mantendrá así por mucho tiempo. Es importante usar esta herramienta para llegar a resolver situaciones que recientemente estaban estancadas. Ahora mismo, tienes un trígono con Plutón, esta energía te ayuda a recibir asistencia de los espíritus de otras dimensiones que por lo general son nuestros ancestros más queridos. Deberías conversar con ellos y darles las gracias.

ESCORPIO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo el día mejor. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás superior y con más paz en tu alma.

SAGITARIO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy y te está haciendo una cuadratura negativa que puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos. Hay que manejar muy bien esta crisis y controlarla lo más rápido posible.

CAPRICORNIO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios, por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

ACUARIO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Ahora, se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

PISCIS: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin