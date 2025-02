Horóscopo del 19 de febrero: La vida te recompensa

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

TAURO: Después de mucho tiempo, vuelves a tener energías positivas que te da el planeta Saturno a través de un sextil. Esta energía planetaria te permite dar pasos firmes en la dirección correcta, para alcanzar tus metas. Ahora sientes que es posible lo que en una oportunidad pensaste que sería imposible. La vida te recompensa al ver que saliste ileso de diferentes pruebas. Ahora es el momento de andar rápido y seguro.

GÉMINIS: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y hoy no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes, para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

CÁNCER: El amor se complica. Tienes una cuadratura con Venus y el amor se aleja de tu vida. Las circunstancias son mucho más difíciles de lo normal y ahora el cariño entra en un proceso de abandono. Debes dejarlo así para centrarte en tu vida y así puedas mejorar los aspectos de salud que están pendientes en estos momentos presentes. Es muy importante volver a la raíz de tu ser interno y tu equilibrio.

LEO: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante, con gran fuerza y a buen ritmo para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo, para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

VIRGO: Tienes una oposición negativa con Neptuno. Seguramente en estos momentos sientes que Dios está alejado de ti. Dios jamás se aleja de sus hijos. Necesitas más bien todo lo contrario, unirte más a Dios cada día y crecer en su energía. Es el momento de rectificar tu fe al señor todo poderoso, dueño de este gran Universo. Todo en esta tierra tiene un ¿por qué? y un ¿para qué? Debes preguntarte ¿qué debo aprender de esta situación?

LIBRA: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y dejar de estar deprimido. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio. El planeta Marte está en cuadratura y una vez más, debes superar esta situación y avanzar para crecer y ser cada día más fuerte. Con esa actitud negativa no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios.

ESCORPIO: Hoy, es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

SAGITARIO: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universos y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial, para disfrutar y dar gracias a Dios, por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por demás seres queridos.

CAPRICORNIO: Existe hoy un sextil positivo con Mercurio. Se activa la herramienta más importante del ser humano. Con la comunicación, se puede lograr todo en esta vida. Tienes que comunicarte mejor y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno para mejorar tu estilo de vida. Este es el momento donde debes transmitir tus ideas de una mejor manera y así poder tener el beneplácito, para ejecutarlas. Gracias a tu liderazgo.

ACUARIO: Un poderoso trígono positivo con júpiter. Esta energía te da gran cantidad de optimismo. Te sientes perfecto y listo para obtener grandes metas. Hay que aprovechar este derroche de energías para lograr avanzar con mayor facilidad. Dios es grande y te ama. Te está dando todo su apoyo para que te recuperes y puedas estar excelente. Hay que agradecer y conectarse con esta grandiosa fuerza llena de confianza en ti.

PISCIS: La gran conjunción de Neptuno, te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. Permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin