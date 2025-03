Disfunción eréctil: imprimen penes 3D como nueva terapia

Suscríbete a nuestros canales

Científicos de Estados Unidos, China y Japón ha logrado un avance significativo en la medicina regenerativa al desarrollar implantes de pene impresos en 3D que restauran la función eréctil en animales. Este estudio, publicado recientemente en la revista Nature Biomedical Engineering, representa un paso importante hacia el tratamiento de la disfunción eréctil y otras afecciones relacionadas.

El pene es un órgano complejo compuesto por una intrincada red de vasos sanguíneos y tejidos esponjosos que permiten la erección. Las dos principales estructuras involucradas en este proceso son los cuerpos cavernosos y la túnica albugínea. Durante la excitación sexual, las arterias del pene se dilatan, permitiendo que la sangre fluya hacia los cuerpos cavernosos. Esto provoca que el tejido se hinche y se mantenga firme dentro de la túnica albugínea, lo que genera la erección.

Foto: Mcstrother

En este estudio, los investigadores utilizaron un hidrogel biocompatible para imprimir en 3D un modelo de pene que imita las estructuras clave del órgano natural, incluyendo los cuerpos cavernosos y la túnica albugínea. Este material fue seleccionado por su capacidad de expandirse y retener agua, permitiendo la creación de un modelo que replicaba fielmente las propiedades del tejido eréctil natural.

Para evaluar la eficacia de los implantes, se realizaron pruebas en conejos y cerdos con disfunción eréctil inducida. Sorprendentemente, dentro de unas pocas semanas posteriores a la implantación, los animales recuperaron la función eréctil normal y pudieron aparearse y reproducirse exitosamente. Estos resultados sugieren que el implante de pene impreso en 3D puede restaurar la función sexual y la capacidad reproductiva en animales con daño en el tejido eréctil.

Aunque estos hallazgos son prometedores, los científicos advierten que los implantes actuales no reemplazan por completo todas las estructuras del pene humano, como los nervios, vasos sanguíneos o la uretra. Además, es importante destacar que este modelo no es un sustituto perfecto de un trasplante de pene humano, ya que no reemplaza los nervios, vasos sanguíneos ni la uretra dañados. Sin embargo, este avance representa un paso importante hacia el desarrollo de soluciones más integrales para tratar la disfunción eréctil y otras afecciones relacionadas en humanos.

