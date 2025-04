Aislinn Derbez revela quién pidió el divorcio en su relación con Mauricio Ochmann

Suscríbete a nuestros canales

Aislinn Derbez se sinceró en el podcast de Yordi Rosado, donde compartió cómo fue vivir el inesperado divorcio con Mauricio Ochmann y reveló que fue el quien decidió acabar con la relación.

Derbez afirma que le tomó por sorpresa pues cuando todo ocurrió pensaba que tenía la familia ideal, al tiempo que aseguró que no fue una crisis interna lo que desmoronó su matrimonio, sino factores externos que terminaron por afectar la relación.

Aunque Aislinn no entró en detalles sobre las razones detrás de la decisión de Mauricio, dejó claro que, tras la petición de su exesposo, respetó su postura y no quiso insistir en algo que ya estaba decidido, explicó, con una postura firme sobre la importancia de no aferrarse a algo que ya no funcionaba.

El divorcio, anunciado en marzo de 2020, dejó a Aislinn en un estado de shock. "Estaba como un zombi, sin saber qué hacer", recordó, destacando la confusión y la dificultad de enfrentar lo que ella pensaba que nunca sucedería. "De repente todo se derrumba y tienes que asimilarlo, aunque no tengas las respuestas", añadió.

A pesar del dolor del proceso, hoy la relación entre Aislinn y Mauricio es cordial, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hija Kailani, de 7 años. La actriz dejó claro que, aunque su vida personal pasó por un terremoto emocional, ambos han logrado mantener una buena comunicación por el bien de su hija.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube