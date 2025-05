Fallece actor de The Wire y Los Soprano Charley Scalies: familiares piden donaciones para asociaciones de Alzheimer

Suscríbete a nuestros canales

Charley Scalies, actor estadounidense reconocido por su trabajo en The Wire y Los Soprano, falleció el pasado fin de semana a los 84 años tras una larga lucha contra el Alzheimer. Su hija, Anne Marie Scalies, confirmó que murió "pacíficamente" en un centro de cuidados en Phoenixville, Pensilvania.

Nacido en Filadelfia en 1940, Scalies descubrió su pasión por la actuación desde joven, imitando voces y contando chistes en el billar de su padre. Tras graduarse en la Universidad de St. Joseph y formar una familia con su esposa Angeline (con quien estuvo casado más de 60 años y tuvo cinco hijos), trabajó en el mundo empresarial antes de retomar la actuación en los años 90.

¿Cuál fue su trayectoria actoral?

Scalies participó en Two Bits (1995) junto a Al Pacino, 12 Monkeys (1995) con Bruce Willis y Jersey Girl (2004). Se destacó en series como Cold Case, Law & Order y Homicide: Life on the Street.

Mayormente fue reconocido por interpretar a Thomas "Horseface" Pakusa en The Wire (temporada 2) y al entrenador Molinaro en un episodio onírico de Los Soprano.

La familia de Scalies pidió que, "en lugar de flores, se hagan donaciones a la Asociación de Alzheimer de Pensilvania" para honrar su memoria. Su hija recordó su dedicación al teatro comunitario antes de saltar a la fama en HBO, donde dejó un legado en producciones que "definieron la televisión de prestigio".

Scalies será recordado por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes secundarios inolvidables, consolidándose como un rostro querido en el universo del drama televisivo estadounidense.

