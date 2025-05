Ralph Fiennes protagonista de Cónclave reflexiona sobre la elección del Papa: Veo las imágenes y pienso que ya he estado ahí

Suscríbete a nuestros canales

Ralph Fiennes, protagonista de Cónclave, reconoció en el BCN Film Fest de Barcelona que la coincidencia entre el estreno de la película y la elección de un nuevo papa despierta su interés.

Declaró el actor, quien encarna al cardenal Lawrence, responsable de liderar un cónclave ficticio tras la muerte del pontífice. Dirigida por Edward Berger (Sin novedad en el frente), Cónclave ganó el Óscar a mejor guion adaptado este año. La trama sigue a Lawrence mientras enfrenta una conspiración y descubre un secreto que amenaza a la Iglesia. Fiennes, excatólico, destacó que el filme "refleja muy bien las facciones y divisiones internas durante la elección papal".

Ralph Fiennes estudió a fondo el proceso del cónclave para su papel. "Me interesé por las lecturas y la investigación, algo que no habría hecho sin la película", admitió. Uberto Pasolini, director de The Return (donde Fiennes interpreta a Odiseo), opinó sobre la sucesión papal: "Dudo que Francisco haya influido lo suficiente para otro papa progresista, pero no sabemos qué pasará".

El actor conocido por El paciente inglés, combinó su experiencia en drama histórico con un rol que mezcla tensión política y moral en la Iglesia. La película, disponible en cines, se estrena en un momento de expectativa global por el futuro del Vaticano, reforzando el diálogo entre ficción y realidad. Cónclave ya se perfila como un referente cinematográfico sobre los entresijos del poder eclesiástico.

