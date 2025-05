Prince Royce critica deportaciones en Estados Unidos: Hay personas que son inocentes

Suscríbete a nuestros canales

Prince Royce, durante su participación en los Premios Platino en Madrid, criticó las políticas migratorias de Estados Unidos. durante la presidencia de Donald Trump: "Definitivamente personas que son inocentes han sido deportadas". En entrevista con EFE, el cantante expresó preocupación por la discriminación hacia latinos, pero se mostró esperanzado: "Este momento difícil se va a superar. Si nos mantenemos unidos, todo irá mejor".

El artista, hijo de dominicanos y nacido en El Bronx, lamentó el cierre de la página en español de la Casa Blanca, aunque destacó el auge global de la música latina: "Los ritmos en español ya no son solo para latinos. Justin Bieber con Despacito rompió barreras". Royce fusiona inglés y español en su trabajo, como en su icónica versión de Stand by Me, y ahora en Eterno, álbum que reinterpreta clásicos de The Beatles, Elvis Presley y Bee Gees.

¿Cuáles son los detalles de su próximo álbum?

Eterno será publicado el 16 de mayo en todas las plataformas digitales. Se destacan temas como: How Deep Is Your Love (versión bachatera del éxito de Bee Gees) y popurrí con My Girl (The Temptations) y Dancing in the Moonlight (King Harvest).

Durante su presentación en los Premios Platino Royce adelantó lo que se puede esperar para este nuevo lanzamiento, integrando el spanglish en tres de las canciones, reforzando el sello bicultural que representa el nuevo sello.

El cantante, con 80 millones de seguidores en redes y 14,000 millones de reproducciones en plataformas, busca consolidar su legado musical. "El latino está aquí para quedarse, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero", afirmó, subrayando el papel clave de su comunidad en la economía estadounidense.

Mientras promociona Eterno, Royce mantiene su crítica social: "En la vida hay altas y bajas, pero la unión latina es nuestra fuerza".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube