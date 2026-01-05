Bono Único Familiar enero 2026: ¿Cuándo se comenzará a cancelar?

Suscríbete a nuestros canales

El sistema Patria gestiona una red de bonificaciones mensuales que se distribuyen de forma escalonada a los venezolanos, entre ellos se encuentra el Bono Único Familiar.

Para este enero de 2026, los montos podrían tener un ajuste, en comparación al bono del mes pasado.

¿Qué se sabe del Bono Único Familiar de enero 2026?

Esta bonificación es la unificación de varios programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, entre otros.

Para diciembre de 2025, el monto que los usuarios recibieron fue de aproximadamente 3.705,00 bolívares, por lo que se espera que el pago supere los 4.200,00 Bs, dependiendo de la composición del núcleo familiar.

La fecha de pago, como ha sido en los últimos meses, sería esta primera semana de enero, entre el lunes 5 y sábado 10.

La confirmación de los bonos de Patria se envía a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532, y también se puede ver a través de la aplicación veMonedero.

Una vez recibido, se debe ingresar a la plataforma Patria para aceptar el bono y poder disponer de los fondos y, posteriormente, realizar el retiro.