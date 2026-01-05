Movistar ajusta sus planes y tarifas este mes de enero: así quedaron

Movistar inició enero con ajustes en sus tarifas y planes móviles en Venezuela, cambios que se reflejan directamente en la App Mi Movistar.
Dentro de los paqueticos MIX, Movistar mantiene alternativas de corta duración que combinan datos con SMS o minutos.
Estos paquetes están diseñados para consumos puntuales y necesidades inmediatas. Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:
Paqueticos MIX:
-
Paq mix 5 días 500 MB + 40 SMS: Bs. 311.76
-
Paq mix 5 días 500 MB + 50 MIN: Bs. 361.27
Paqueticos Datos:
-
Paq 5 días datos 500 MB: Bs. 113.77
-
Paq 5 días 120 MIN todas las operadoras: Bs. 594
Extradatos Movistar disponibles
Los usuarios que superan el límite de su plan o necesitan más navegación pueden activar los extradatos de su preferencia.
-
1 GB: Bs. 141.08
-
2 GB: Bs. 282.15
-
4 GB: Bs. 564.31
Nuevas tarifas de los planes Movistar Plus
A través de la App Mi Movistar se observaron modificaciones en las rentas básicas de los planes Movistar Plus. Cada plan combina minutos, SMS y datos, con precios que varían según la capacidad contratada.
-
Movistar Full Plus: 100 minutos + 200 SMS + 2 GB
Renta básica: Bs. 443.43 + IVA
-
Movistar Plus 4GB: 200 minutos + 400 SMS + 4 GB
Renta básica: Bs. 886.87 + IVA
-
Movistar Plus 6GB: 300 minutos + 600 SMS + 6 GB
Renta básica: Bs. 1330.30 + IVA
-
Movistar Plus 10GB: 400 minutos + 800 SMS + 10 GB
Renta básica: Bs. 2217.17 + IVA
-
Movistar Plus 25GB: 600 minutos + 1.200 SMS + 25 GB
Renta básica: Bs. 3325.76 + IVA
