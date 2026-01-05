Movistar ajusta sus planes y tarifas este mes de enero: así quedaron

Suscríbete a nuestros canales

Movistar inició enero con ajustes en sus tarifas y planes móviles en Venezuela, cambios que se reflejan directamente en la App Mi Movistar.

Dentro de los paqueticos MIX, Movistar mantiene alternativas de corta duración que combinan datos con SMS o minutos.

Estos paquetes están diseñados para consumos puntuales y necesidades inmediatas. Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Paqueticos MIX:

Paq mix 5 días 500 MB + 40 SMS: Bs. 311.76

Paq mix 5 días 500 MB + 50 MIN: Bs. 361.27

Paqueticos Datos:

Paq 5 días datos 500 MB: Bs. 113.77

Paq 5 días 120 MIN todas las operadoras: Bs. 594

Extradatos Movistar disponibles

Los usuarios que superan el límite de su plan o necesitan más navegación pueden activar los extradatos de su preferencia.

1 GB: Bs. 141.08

2 GB: Bs. 282.15

4 GB: Bs. 564.31

Nuevas tarifas de los planes Movistar Plus

A través de la App Mi Movistar se observaron modificaciones en las rentas básicas de los planes Movistar Plus. Cada plan combina minutos, SMS y datos, con precios que varían según la capacidad contratada.

Movistar Full Plus: 100 minutos + 200 SMS + 2 GB

Renta básica: Bs. 443.43 + IVA

Movistar Plus 4GB: 200 minutos + 400 SMS + 4 GB

Renta básica: Bs. 886.87 + IVA

Movistar Plus 6GB: 300 minutos + 600 SMS + 6 GB

Renta básica: Bs. 1330.30 + IVA

Movistar Plus 10GB: 400 minutos + 800 SMS + 10 GB

Renta básica: Bs. 2217.17 + IVA

Movistar Plus 25GB: 600 minutos + 1.200 SMS + 25 GB

Renta básica: Bs. 3325.76 + IVA

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube