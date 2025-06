Candidato a alcalde de Nueva York fue arrestado por agentes del ICE: estas fueron las razones

Suscríbete a nuestros canales

Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York y aspirante demócrata a la alcaldía, fue arrestado este martes 17 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el juzgado migratorio ubicado en el 26 Federal Plaza, en Manhattan.

Lander fue detenido al intentar proteger a un inmigrante que salía de una audiencia, exigiendo ver una orden judicial frente a los oficiales federales.

¿Cuáles fueron los hechos?

Lander acompañaba a un inmigrante mientras abandonaban la sala del tribunal cuando agentes encapuchados de ICE intervinieron para llevar al individuo detenido. El político se aferró al brazo del migrante y preguntó varias veces por la orden judicial.

Luego, en los videos se aprecia cómo los agentes lo esposan tras enfrentarse a sus reclamos y lo separan del pasillo. Lander afirmó: "No estoy obstruyendo… pediré que me muestren la orden" y sostuvo: "Ustedes no tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses".

¿Cuáles fueron las reacciones generales?

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que Lander fue arrestado por agresión y obstrucción a agentes federales, señalando un incremento en los ataques contra oficiales de inmigración durante operativos recientes.

De acuerdo con el medio El Diario NY, varios políticos de peso, entre ellos Andrew Cuomo, Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal estatal Letitia James, calificaron la detención como un abuso de poder y un acto de intimidación política. Muchos exigieron la inmediata liberación de Lander.

Como contralor, Lander se ha distinguido por abogar por políticas de protección a inmigrantes y defender a la ciudad santuario frente a redadas federales.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube